Tres palabras de Aaron Rodgers sellaron el lugar de los Steelers de Scotty Miller

Con su pizarra de pretemporada de 2025 oficialmente en los libros, el Pittsburgh SteelersComienza el verdadero trabajo.

Para el martes 26 de agosto a las 4:00 p.m. ET, el equipo debe reducir su lista de 90 jugadores a 53. Esa asignación final se puede extender a través de un equipo de práctica de 16 hombres, pero sigue siendo un acto de equilibrio complicado que todo el club de la NFL tiene que lidiar cada verano.

Un jugador, en particular, causó una impresión masiva durante la pretemporada: receptor abierto Scotty Miller. Con eso en mente, su caso para la lista se está volviendo más claro en el segundo. No duele a ese mariscal de campo Aaron Rodgers También es un gran admirador de su obra.

Aaron Rodgers deja un gran elogio para Scotty Miller

En declaraciones a la reportera de la parte secundaria Missi Matthews durante el juego de pretemporada del jueves de los Steelers contra el Panteras de CarolinaTres palabras de Rodgers esencialmente sellaron el destino de Miller de la mejor manera.

«Scotty puede volar» Rodgers dijo.

Cada palabra posterior duplicó ese elogio.

«Fly straight-up», agregó Rodgers. “Eso es lo que noté cuando estaba tirando con esos chicos (en Malibú a principios de esta temporada baja). Dk [Metcalf] Obviamente tiene una velocidad increíble, pero Scotty y romano [Wilson] y Calvin [Austin III] puede volar. Ese tipo de velocidad es bastante especial. Todos son atletas de tamaño similar que no sea, obviamente, DK. Todos tienen sus propios conjuntos de habilidades individuales. Está herido de no tener Cal. Sobre todo él, la frustración, pero dando a Scotty muchas oportunidades, y lo ha aprovechado al máximo «.

Miller, ahora de 28 años, ha visto y hecho mucho en la NFL. Una selección de sexta ronda del Tampa Bay Buccaneers En 2019, ganó un Super Bowl con el club cuando Tom Brady estaba allí bajo el centro. Esa campaña de campeonato fue la mejor de Miller, verlo establecer marcas de su carrera para recepciones (33), yardas (501) y touchdowns (3).

Después de un cameo de 2023 con el Atlanta FalconsMiller firmó con los Steelers el año pasado. Apareció en 13 juegos de temporada regular hace una temporada, transportando en cinco pases para 69 yardas. Bouró entre el equipo de práctica y la lista activa, luego volviendo a firmar en marzo.

Durante el campamento de entrenamiento, Miller fue quizás el club el segundo mejor recurso saliente. Austin el dolor le abrió la puerta. Está claro que Metcalf es el mejor perro de la habitación y Wilson es enfrentando altas expectativas. Rodgers y el entrenador en jefe Mike Tomlin les gustan.

Sin embargo, también les gusta Miller.

Miller reflexiona sobre un gran juego en el final de pretemporada y jugando con Rodgers

En tres juegos de pretemporada, Miller dominó con 9 atrapadas para 167 yardas. Tres de esos enganches y 82 de esos yardas llegaron durante el partido del jueves. El veterano expulsado jugó bien con el quarterback Skyles Thompson al principio. En el segundo cuarto de juego, interrumpió las ganancias de las fragmentos de 13 y 16 yardas en bajas consecutivas.

Sin embargo, fue el agarre de 53 yardas de Miller antes del medio tiempo lo que marcó la mayor diferencia. Preparó a los Steelers para un gol de campo, que no necesariamente creía que iba a ser el caso según su entrevista con Matthews.

«Realmente no pensé que iba a estar allí, porque pensé que iban a jugar», Miller dijo. «Nos dieron un buen look para mí, Skylar lo puso allí para mí y yo bajé con él. Fue un momento genial».

Miller también se abrió al poder jugar con Rodgers, otro nivel de quarterback del Salón de la Fama.

«Ha sido increíble, ha sido una bendición», dijo Miller. «Súper afortunado de jugar junto a él. Es uno de los mejores para hacerlo, así que tratando de absorber el mayor conocimiento posible de él. Es de la misma manera: es solo un jugador de pelota, está divirtiéndose realmente. Ha sido realmente genial conociéndolo».

En este punto, sería un shock masivo si Miller no hiciera la lista de la Semana 1. Incluso en el caso de un gran intercambioSu lugar todavía parece relativamente seguro.