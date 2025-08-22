Addison Rae habla de la versión de Lady Gaga de ‘Nothing On’ en el Museo Grammy

Addison Rae se abrió sobre todo, desde la versión de Lady Gaga de «Nothing On (pero la radio)» y la apertura de Lana del Rey en el Museo Grammy el jueves por la noche durante una conversación con VariedadLa editora de música asociada Thania García.

El evento de la azotea del Museo del Grammy del Museo de Los Ángeles celebró el álbum debut de Rae «Addison», ofreciendo a los fanáticos un vistazo a su proceso creativo junto con los colaboradores y productores Elvira Anderfjärd y Luka Kloser. La aparición también marcó la primera vez que Rae actuó como un acto principal en Los Ángeles, ya que Anderfjärd y Kloser respaldaron tres canciones: «Diet Pepsi», «Headphones On» y «La fama es un arma».

«Esto es tan … íntimo», bromeó Rae entre canciones, alentando a la audiencia a cantar. Y así lo hicieron; Una interpretación despojada de su éxito viral, «Diet Pepsi», provocó un apasionado singalong para los fanáticos que atravesaron el puente de la canción. El escenario estaba decorado en girasoles para que coincida con su vestido vintage y el tinte amarillo en la portada de su álbum.

Durante las Q&A moderadas, Rae discutió la versión de Lady Gaga de «Nothing On (But The Radio)», una canción que Rae grabó e incluía en su EP 2023 «AR». «Sabía que Gaga lo grabó, lo cual fue realmente genial», dijo. «Me presentaron la oportunidad de cortar una versión y pensé que era realmente emocionante y divertido y cambiamos algunas letras. Creo que fue una canción que ella fue lanzada y la grabó. Realmente no sé exactamente la razón por la que nunca lo sacó, pero todo sucede por una razón. Me encantaría escucharla cantarla nuevamente, ahora».

El productor Max Martin observó desde la primera fila junto con el entrenador vocal de Rae, Eric Vetro (ambos felicitaron su canto cuando regresó en el escenario). Su presencia no fue infundada, ya que Anderfjärd y Kloser están firmados con MXM, la editorial de Martin.

Rae se está preparando para embarcarse «The Addison Tour» Más adelante este mes en Europa antes de dirigirse a América del Norte y Australia. Ella reflexionó sobre la apertura de Lana Del Rey durante sus espectáculos del estadio Wembley en Londres el mes pasado, y duando con Lana en «Diet Pepsi».

«Fue algo masivo de arrojarme», dijo Rae. «Lo principal para mí era que quería divertirme mucho mientras estaba allí y tuve la suerte de poder hablar con Lana antes del espectáculo y antes de salir y cantar con ella también, lo que fue realmente agradable y reconfortante porque ella es muy amable. Creo que era un desafío, pero había una oportunidad para que aprendiera mucho en ese momento. Creo que la presión no era tan grande o que fue un lugar en el que fue un desafío, fue un desafío calentado, pero había una oportunidad para que me enterara mucho en ese momento. Creo que la presión no era tan grande o que era un lugar en el que fue un desafío para calentar el público, pero había una oportunidad para que fuera una gran oportunidad.