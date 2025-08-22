Cuando se le preguntó acerca de los niños de Sukabumi murió debido a los gusanos intestinales, el ministro coordinador de PMK hablando: tenía sueño

Yakarta, Viva – El caso de la muerte de Ry, Noticias 4 años en SukabumiWest Java, debido a infecciones de gusanos, sigue siendo una preocupación pública. Ministro coordinador de desarrollo humano y cultura (Menko PMK), PratiknoElija mantener comentarios relacionados con este caso. Según él, los detalles de los casos de manejo están completamente en manos del Ministerio de Salud (Ministerio de Salud).

Leer también: Menko Pratikno: El caso de la muerte de un niño pequeño que estaba lleno de gusanos se convirtió en una alarma nacional



«Tal vez así, el Ministerio de Salud que escoltó bastante detallado», dijo Pratikno en la oficina de PMK Kemenko, Central Yakarta, visto desde la cuenta de la cuenta de Instagram. @Pengasmi.kehuba.reaall, Viernes 22 de agosto de 2025.

Cuando el equipo de los medios intentó solicitar una actualización sobre el caso RY, Pratikno admitió que tenía mucho sueño después de asistir a una reunión de nivel ministerial relacionada con el manejo de la publicación posterior a la erupción del volcán Lewotobi.

Leer también: DPR propuso a un auto para fumar especial, a pesar de que el Ministerio de Salud se centra en presionar el número de fumadores.



«¿Obtienes más información?» Preguntó un periodista.

Respondiendo a esa pregunta, Pratikno simplemente sonrió y bromeó: «Los detalles estarán en el Ministerio de Salud, no sabes que tengo un poco de sueño», riendo.

Leer también: ¡Los niños pequeños en Sukabumi murieron el cuerpo lleno de gusanos, Dedi Mulyadi congeló los fondos de Cianaga Village!



El Ministerio de Salud en sí está bajo la coordinación del Ministerio de Coordinación de PMK, que también supervisa varios otros ministerios, incluido el Ministerio de Religión, el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Asuntos Sociales y el Ministerio de Empoderamiento de Mujeres y Protección Infantil. En otras palabras, aunque este caso se convierte en un niño pequeño, la coordinación del manejo permanece en el nivel del ministerio relevante.

Ry es el hijo de la pareja Udin (32) y Endah (38). Primero fue llevado a RSUD R Syamsudin SH el 13 de julio de 2025 en una condición inconsciente, con supuestas complicaciones debido a la tuberculosis (TB). Sin embargo, durante el tratamiento, el equipo médico encontró hechos sorprendentes: el cuerpo de Ry estaba lleno de gusanos.

A pesar de haber recibido cuidados intensivos en el hospital, Ry murió el 22 de julio de 2025. Este caso se volvió viral después de circular un video que muestra el cuerpo del niño lleno de gusanos.