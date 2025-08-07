Tres jawans de CRPF asesinados después de que su vehículo cae en Nullah en Jammu-Kashmir







Tres personal de la Fuerza de la Policía de la Reserva Central (CRPF) fueron asesinados, mientras que otros 15 sufrieron heridas después de que su vehículo se deslizó fuera de la carretera y rodó en un nullah en Distrito de Jammu y Cachemira Udhampur El jueves, informó la agencia de noticias PTI.

El accidente tuvo lugar alrededor de las 10:30 a.m. en el área de Kadwa cuando el personal de CRPF regresaba en un vehículo búnker después de una operación de Basant Garh.

El vehículo, perteneciente al batallón de 187 de la fuerza, llevaba a 23 personas. Mientras que dos personas murieron en el acto, otros 16 resultaron heridos.

Fueron trasladados de urgencia a un hospital, donde murió un personal más, con el peaje a tres.

Teniente gobernador Manoj Sinha y el ministro de la Unión, Jitendra Singh, expresó su dolor por la pérdida de vidas, y ordenó a los funcionarios que garanticen la mejor atención y asistencia posibles al personal lesionado.

Condoling the Deaths, Sinha En una publicación sobre X escribió: «Nunca olvidaremos su servicio ejemplar a la nación. Mis pensamientos son con familias afligidas. Rezando por la recuperación rápida de lesionados. Dirigieron a los altos funcionarios para garantizar la mejor atención y asistencia posible».

Singh también lloró la pérdida de vidas y señaló que «el vehículo llevaba a varios jawans valientes del CRPF».

Dijo que ha hablado con el comisionado adjunto Saloni Rai, quien está monitoreando personalmente la situación, y destacó que los lugareños se presentaron para ayudar a los jawans lesionados.

Compartiendo una publicación X, escribió: «Udhampur: inquietante para recibir la noticia de un accidente de tráfico que involucra un vehículo CRPF en el área de Kandva-Basantgarh. El vehículo llevaba a varios jawans valientes del CRPF. Acabo de hablar con DC Sai Rai, quien está monitoreando personalmente la situación y me mantenía actualizados».

«Medidas de rescate se han iniciado de inmediato. Los lugareños se han presentado voluntariamente para ayudar. Toda la posible ayuda asegurada «, agregó.

El líder del Congreso, Priyanka Gandhi Vadra, también condoló la pérdida de la vida, informó la agencia de noticias ANI.

«La noticia del martirio de Jawans CRPF y varios otros heridos debido a que el vehículo de nuestro ejército cae en un barranco profundo en Udhampur, Jammu-Kashmir es extremadamente angustiante. Que Dios otorgue la paz a las almas fallecidas. Mis más profundas condolencias a las familias de dolor. declarado.

(Con entradas PTI y ANI)





