¡Hechos impactantes! No rico, pero este es el usuario más de Internet en RI

Yakarta, Viva – Presidente de la Asociación de Proveedores de Servicios Internet Indonesia (Apjii) Muhammad Arif Angga dijo que el precio actual del servicio de Internet es asequible para todas las personas.

«Si dice que el precio de Internet en Indonesia es asequible o no? En mi opinión, es bastante asequible, especialmente en el lado de la banda ancha. El precio en la banda ancha de Internet es casi más bajo, quiere volver a ser barato», dijo en Yakarta, jueves 7 de agosto de 2025.

Según él, en este momento la comunidad ha sido ayudada por las muchas opciones de paquetes de Internet disponibles para que casi todas las personas puedan usar Internet fácil y asequible.

«Todas las personas casi pueden usar Internet en este momento cuando la red ya está disponible», dijo Arif.

En la Encuesta de Perfil de Internet de Indonesia 2025, emitida por APJII señaló que las personas de altos ingresos por encima de RP6 millones tenían el mayor nivel de penetración del 91.47 por ciento, seguido por personas, ingresos RP3.5 millones -rp6 millones a 89.87 por ciento y RP2.5 millones -RP3.5 millones a 87.63 por ciento.

Mientras tanto, las personas con un ingreso de RP2 millones a Rp2.5 millones tienen una penetración del 84.38 por ciento, luego Rp1.5 millones – RP2 millones ascendieron a 81.42 por ciento y RP1 millones -RP1.5 millones a 78.06 por ciento.

Las personas obtienen un ingreso por debajo de RP1 millones registraron la penetración más baja, que es del 70.73 por ciento. Sin embargo, en términos de contribución al total de usuarios nacionales de Internet, la comunidad de ingresos medios a bajos se convierte en la más grande.

Las personas con un ingreso de RP1 millones a Rp1.5 millones contribuyeron con el mayor 20.97 por ciento, seguido por el ingreso comunitario RP2.5 millones -RP3.5 millones (19.04 por ciento) y menos de RP1 millones (17.80 por ciento).

Las personas con un ingreso de RP1.5 millones a RP2 millones registraron que contribuyeron con un 15.75 por ciento, RP2 millones a Rp2.5 millones a 14.65 por ciento y RP3.5 millones -rp6 millones a 10 por ciento.

El grupo con el mayor ingreso en esta encuesta, que está por encima de RP. 6 millones, solo contribuyó al 1.79 por ciento del total de usuarios de Internet.

La Encuesta de Perfil de Internet de Indonesia 2025 se realizó el 10 de abril al 16 de junio de 2025 que involucró a 8.700 ciudadanos indonesios de todas las provincias de al menos 13 años a través del método de entrevista.