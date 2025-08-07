La prueba de ADN está completa, ¡se toma la sangre de la niña de Lisa Mariana! 10 días más revelados

Yakarta, Viva – Proceso Tes ADN Entre celebridades Lisa Mariana y ex gobernador de West Java, Ridwan KamilOficialmente completado. No solo Lisa y Ridwan Kamil, CA, niño Las mujeres de Lisa también fueron tomadas por sus muestras de sangre y su saliva.

El abogado de Lisa Mariana, John Boy Nababan, dijo que el muestreo se llevó a cabo en los tres. Esto es para garantizar la verdad relacionada con el tema del padre biológico del niño que arrastró el nombre de Ridwan Kamil.

«Hoy, Kamil Lisa Mariana y el cliente del Sr. Ridwan Kamil completaron el muestreo de pruebas de ADN y el cliente del Sr. Ridwan Kamil», dijo el jueves 7 de agosto de 2025.



Lisa Mariana y Ridwan Kamil.

John dijo que los resultados de la prueba de ADN se estimaron en un máximo de 10 días. Se aseguró de que su partido estaría abierto al público sobre los resultados.

«Así que solo tenemos que esperar los resultados tal vez 10 días, el más largo pero el más rápido se reorganizará», dijo.

Se sabe que Ridwan Kamil informó a Lisa Mariana por cargos de difamación el 11 de abril de 2025. El informe fue recibido por Bareskrim Polri y registrado con el número LP/B/174/IV/2025/SPKT/Bareskrim Polri.

El artículo informado es el Artículo 51 Párrafo (1) Juncto Artículo 35 y/o Artículo 48 Párrafo (1), (2) JO Artículo 32 Párrafo (1), (2) y/o Artículo 45 Párrafo (4) Jo Artículo 27a de la ley (Ley) Número 1 de 2024 Con respecto a la información y la tecnología electrónica (ITE).

La investigación de este caso fue llevada a cabo por la Dirección de la Ley Penal (Dittipidsiber) Bareskrim Polri.

Anteriormente, la noticia del asunto del ex gobernador de West Java estaba sobresaliendo después de que Lisa Mariana subió una captura de pantalla de su conversación personal con alguien sospechoso de Ridwan Kamil en Instagram el 26 de marzo de 2025.

En la carga, Lisa trató repetidamente de contactar a un hombre sospechoso de Ridwan Kamil y afirmó estar embarazada de su hijo.