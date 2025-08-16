





Un nuevo paseo de 5.25 km a lo largo del Mumbai Coastal Road Entre las líneas marinas y Worli se ha abierto al público hoy.

Este es el primer nuevo espacio público marino importante en el sur de Mumbai desde el desarrollo del paseo marino en la década de 1930, y visto a través de ese prisma, esto es verdaderamente histórico. El estiramiento frente al mar incluye espacios verdes, vegetación costera ornamental y nativa, y se ha desarrollado como una zona recreativa ecológica.

El nuevo Promenade está diseñado para servir tanto como un área recreativa como en una zona de fitness, con pistas de ciclismo, asientos sombreados y extenso paisajismo, comunicación oficial citada en nuestro informe establecido.

El acceso del nuevo paseo será gratuito, y los ciudadanos pueden llegar allí a través de nuevos pasos subterráneos en cuatro ubicaciones: Bhulabhai Desai Road, Haji Ali Junction, Worli Dairy y Bindumadhav Thackeray Chowk cerca Worli Seaface.

Todos los pasos subterráneos incluyen escaleras y rampas para garantizar la accesibilidad para ciclistas y personas con discapacidades. El acceso de silla de ruedas y las características de diseño inclusivas también se han incorporado durante todo el paseo.

La buena iluminación es imprescindible. La señalización en el interior, dirigir a las personas a dónde ir, etc., también será útil. En caso de las lagunas, autoridades Debe responder al enchufe las lagunas basadas en la retroalimentación.

La superficie, lo más importante, debe mantener el rumbo y no desmoronarse. Las distancias deben estar marcadas ya que los entusiastas del fitness pueden encontrar que eso es útil, a través de los relojes inteligentes también hacen el trabajo. Las rampas para ciclistas o personas discapacitadas deben ser utilizadas por ellos y deben tener derecho de paso.

Las personas necesitan usar el nuevo estiramiento con respeto y consideración por las reglas. Esperemos que el nuevo valor adicional al paisaje de la ciudad sea de alta calidad y los ciudadanos lo usen con orgullo. Más poder para los espacios que se abren a la gente.





