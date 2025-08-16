Todo esta bien







Nos queda unos meses, pero se sentía como el momento adecuado para hacer un balance de cómo ha sido el año dado que estamos más cerca de 2026 que nunca. Siento que últimamente ha habido una buena cantidad de pesimismo, y las críticas sobre el hecho de que la vida parece ser más difícil que nunca, aunque han pasado diez años desde que nos prometieron mejores días.

Sé que las cosas no tuvieron un gran comienzo, con la estampida en enero que puede o no haber cobrado la vida de 30 personas. Menciono hechos y cifras con renuncias en estos días porque vivimos en un momento en que las cosas que suceden ante nuestros ojos pueden ser disputadas por un comunicado de prensa oficial dentro de las 24 horas. Los hechos no son hechos, ¿recuerdas? Entonces, si bien el año puede haber comenzado con tragedia, no es una indicación del hecho de que la gestión de multitudes es un problema en este país. Los estampillas pueden ocurrir con más frecuencia de lo que a cualquiera de nosotros les gustaría, pero son actos de Dios y deben ser tratados como tal.

Hubo un accidente de tren ese mes también en Jalgaon Distrito, pero me gusta pensar que somos inmunes a los problemas con los trenes. Nuestros ministros han estado publicando fotografías y carretes relacionados con la seguridad ferroviaria en Instagram, y si eso no nos tranquiliza que los trenes son seguros, poco más lo hará.

Febrero también fue malo. Según los informes, dieciocho personas fueron asesinadas en una estación de ferrocarril en Delhi El día 15, y cualquiera que haya viajado en tren a cualquier parte del país sabrá cómo y por qué eso podría haber sucedido. Sin embargo, como acabo de señalar, el ministro dice que las cosas son geniales, y sugiero que le creamos en lugar de nuestros ojos y oídos. El hecho de que las plataformas sean peligrosas no significa que tengamos un problema con el hacinamiento o los estándares de seguridad deficientes.

Luego, un túnel colapsó ese mes, en Telangana, atrapando a ingenieros y trabajadores, pero me niego a aceptar la posibilidad de que el trabajo de construcción en India sea peligroso de alguna manera. Muchos trabajadores tienen cascos en estos días, y me dicen que algunos incluso tienen acceso a agua potable y baños portátiles en los sitios de construcción. Si eso no muestra cómo India está marchando hacia una economía de billones de dólares, ¿qué lo hará?

En abril, una explosión en un almacén que fabricaba fuegos artificiales mató a 21 personas. El almacén no tenía una licencia válida, aparentemente, y no se suponía que debía estar en el negocio. Los productos químicos peligrosos también estaban siendo tratados descuidadamente, pero esto no significa que debamos preocuparnos. El hecho de que las empresas puedan funcionar sin licencias no significa que el gobierno no esté preocupado por la ruptura o la flexión de las reglas. El hecho de que los productos químicos se manejen casualmente a nuestro alrededor no significa que debamos preocuparnos por los peligros ocultos.

También fue un mes horrible para la seguridad nacional, dado el ataque a los turistas por terroristas armados cercanos Pahalgama. Veintiséis civiles fueron asesinados, y no tengo dudas de que recibiremos información sobre qué medidas tomaron el gobierno en cualquier momento. Todavía no ha sucedido, pero probablemente se deba a que hay manifestaciones electorales para planear, después de lo cual estos lapsos en seguridad sin duda se tomarán muy en serio.

Hablando de las regulaciones de construcción después de lo que ocurrió en abril, también hubo un incidente en mayo, esta vez en Hyderabad, cuando estalló un incendio en un antiguo edificio y cobró la vida de 17 miembros de una sola familia. ¿Esto significa que nuestros edificios no son monitoreados por las autoridades? Estoy bastante seguro de que lo están, incluso si no los vemos a menudo.

June tampoco fue particularmente agradable, con el enamoramiento fuera de un estadio de cricket que mató a 11 personas, y el colapso de un puente en Pune que causó la muerte de cuatro y lesionó 51. Hubo fuertes palabras emitidas por el gobierno con respecto al incidente fuera del estadio, y supongo que informar sobre la necesidad de la urgencia de la atención en todo el país pronto se convertirá en una prioridad. Es solo cuestión de tiempo antes de que podamos caminar por las multitudes o cruzar un puente sin preocuparnos por morir. Estoy seguro de que estos son problemas comunes para las personas de todo el mundo.

Lo último en mi mente, por ahora, es la seguridad aérea, después de la tragedia en Ahmedabad y las cancelaciones posteriores de otros vuelos que pueden o no apuntar a algunos fallas.

El gobierno aún no ha dicho esto, pero estoy bastante seguro de que todavía es seguro volar. Todo está bien.

