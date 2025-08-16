Jains y la teoría del Big Bang







En Mumbai, las voces más tranquilas se están levantando de repente y todos están sentados y tomando nota. Los jainistas generalmente amantes de la paz se han convertido en las voces más fuertes de la ciudad, gracias a las palomas.

Hace una semana, en DadarLa comunidad, conocida por su naturaleza no violenta, salió a las calles advirtiendo a los oponentes e insinuando confrontación con manifestaciones de protesta y discursos ardientes. A medida que la comunidad flexiona su músculo para que su voz se escuche, en Mumbai, la imagen serena de la comunidad se ha descifrado.

La protesta no se ve como un desfile por la fe. Muchos creen que la manifestación fue tan política como cultural. Incluso líderes como Maharashtra Navnirman Sena (MNS) Jefe Raj Thackeray y Uddhav Thackeray-Long Shiv Sena (UBT) han insinuado que se trataba de flexionar el músculo político, ya que era de la fe.

Los números subrayan el poder detrás de la protesta. Los jainistas representan apenas el 1,24 por ciento de la población de Maharashtra, pero tienen el 2,4 por ciento de los 288 asientos de ensamblaje. Casi, duplica su participación demográfica. De los siete MLA Jain, seis son del BJP. Dos representan a Mumbai, uno se sienta a las afueras en Mira-Bhayandar.

La asertividad política de Jains no es nueva. En las elecciones cívicas de Mira-Bhayandar 2017, un monje jainista había sugerido votar por BJP para crear una ‘sociedad libre de carne’. En 2014, el mismo monje alentó a más candidatos jainistas a competir e incluso instó a los partidos políticos a considerar darles representación.

Por su tamaño, el número de representantes legislativos sugiere un poder político considerable. Y también se refleja en cómo otros partidos políticos reaccionaron a la protesta reciente.

Esas partes que afirman defender el marathi causan que se recuperaron detrás de los lugareños que estaban enojados por la alimentación de palomas, pero de manera restringida. A pesar de estar molesto con la comunidad jainista, estos partidos políticos limitaron su respuesta a declaraciones cautelosas, lejos de la posición agresiva o las protestas ardientes presenciadas durante los episodios que involucran a los indios del norte o el episodio de Mira Road, donde los comerciantes se habían negado a hablar marathi.

En los últimos cuatro meses, en dos ocasiones separadas, los miembros de la comunidad Jain se movilizaron en las calles. El primero fue en abril, donde el tribunal había pavimentado el camino para la demolición de un templo jainista en Vile hablay el reciente cuando el tribunal confirmó las restricciones del BMC en la alimentación de palomas en espacios públicos.

En ambos casos, el hecho de que los ministros de BJP salieron rápidamente en apoyo muestran cuánta influencia política ejerce la comunidad. También deja en claro que los problemas de fe ya no están separados de la política; Se están convirtiendo en una parte importante del juego cuando se trata de obtener votos.

La participación en estas protestas fue masiva, lo suficiente como para dar a muchos partidos políticos un complejo de inferioridad, ya que no pueden igualar esto incluso en sus manifestaciones políticas.

Olvida los números, el lenguaje utilizado durante la protesta por parte de algunos de los miembros de la comunidad no tenía precedentes, especialmente la declaración de uno de sus munis (líderes religiosos) de que si fuera necesario, la comunidad tomaría armas sobre el tema.

Como el gráfico BJP ha visto un aumento masivo, la relación entre el BJP y la comunidad también se ha profundizado. Los jainistas se han convertido en un banco de votación confiable para el BJP. A cambio, la fiesta ha sido rápida para respaldar públicamente las causas de Jain.

El cambio en el enfoque de la comunidad es un mensaje claro para Mumbai de que Jains ya no dependerá de la diplomacia tranquila. Cada vez que ven acción como la demolición de un templo o una prohibición de alimentar a las palomas como un asalto a su fe y herencia, están listos para responder con una fuerte y visible muestra de fuerza.

La proximidad política ha ayudado a la comunidad empresarial a elevar su voz más y más fuerte. Ahora, para una comunidad profundamente involucrada en el comercio, el negocio y la economía, encontrar el coraje de salir y demostrar ya no se considera una apuesta riesgosa.

Esto marca un cambio desde la época de los últimos Shiv Sena El jefe Bal Thackeray, cuando era en gran medida la comunidad de habla marathi la que salió a las calles en protesta, especialmente en Mumbai y sus alrededores.

Pero el reciente espectáculo de fuerza parece haber tenido un costo. La medida ha erosionado la imagen única amante de la paz de la comunidad e incluso provocó resentimiento entre los habitantes originales de Mumbai: la población de habla marathi.

Esta no es la primera vez que Jains y los otros Mumbaikars se encuentran en Loggerheads. Anteriormente, también, la comunidad recibió una reacción violenta por su demanda de una prohibición temporal de las ventas de carne y los mataderos durante Paryushan, un festival Key Jain que celebra la no violencia. La medida había provocado críticas agudas, ya que muchos lo vieron como un intento de imponer normas religiosas a una metrópoli diversa.

Con el cambiante paisaje de Mumbai, la proporción de votantes de habla marathi se está reduciendo y las comunidades no marathi (Jain, Gujarati, Marwari y el norte de India) se están volviendo más importantes electoralmente significativas. En tal caso, no se puede descartar posibilidades de mayor polarización durante las próximas elecciones de BMC, ya que el BJP contará con la comunidad Jain económicamente influyente no solo por sus votos, sino también por un fuerte apoyo organizacional.

Por otro lado, muchos votantes marathi podrían consolidarse detrás de los dos primos Thackeray, Uddhav y Raj, cambiando el problema de las encuestas cívicas del desarrollo de Mumbai para competir entre «hijos del suelo» y no marathi y extraños.

Una cosa es segura que la comunidad Jain ya no es el socio silencioso en el mapa político de Mumbai. But whether the community will keep hitting the streets or say “Michhami Dukkadam” (in the Jain tradition it is a phrase for seeking forgiveness and expressing remorse for any harm caused to others, intentionally or unintentionally, through thoughts, words or deeds) and return to boardroom negotiations and diplomacy, will depend on two major developments — one: how long the BJP stays in power and sticks with them, and two: what happens in the BMC Elecciones, ya sea que el BJP gane o los primos Thackeray logren girar las tablas.

