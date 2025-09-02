Transformación ‘Smashing Machine’ de Dwayne Johnson



Artista de maquillaje protésico ganador de un Oscar Kazu Hiro ha estado en la industria durante más de 30 años, y está a punto de retirarse.

Excepto que sigue reuniéndose con grandes creadores y cineastas como Bradley Cooper, Gary Oldman y Charlize Theron, quienes evitan que colgara las prótesis. Esta vez, es la creatividad de Benny Safdie lo que le da a Hiro Energía y motivación para continuar haciendo lo que ama.

A24 «La máquina de aplastamiento«Estrellas Dwayne Johnson Como luchador de MMA de la vida real, Mark Kerr. La película también está protagonizada por Emily Blunt como la esposa de Kerr, Dawn Staples, Bas Rutten, Lyndsey Gavin y Oleksandr Usyk. Marca el debut en solitario de Safdie: anteriormente ha trabajado junto a su hermano Josh Safdie.

En «The Smashing Machine», Johnson es completamente irreconocible.

Hiro, quien está listo para recibir el TIFF Variedad Premio Artisan, risas. Ha visto el comentario «completamente irreconocible» describir casi todas las transformaciones en las que ha trabajado si está convirtiendo a Cooper en el legendario compositor Leonard Bernstein o Gary Oldman en Winston Churchill. «Es muy importante y muy fácil hacer que alguien no sea reconocido, pero la parte muy importante es reflejar realmente el significado del maquillaje y el propósito del maquillaje, y también el tema que estamos tratando de retratar», dice Hiro.

A pesar del poder transformador del maquillaje, Hiro y Safdie decidieron que la sutileza era clave, especialmente por razones prácticas. «Habrá mucha actividad física sudando y peleando, como un golpe en la cara», dice Hiro. Mantener los diseños sutiles también significaba que las expresiones de Johnson nunca se perdieron.

El maquillaje de Johnson tomó dos horas, con Hiro aplicando fundas de cejas. «Mark Kerr tiene un hueso de ceja prominente, por lo que también tengo que poner las cejas y cambiar la forma de la nariz», explica Hiro. Señala que el diseño de la peluca también era importante. «Su línea de cabello y la forma de la cabeza también le dan el diseño de una semejanza».

En una escena, el personaje de Johnson termina en el hospital y tiene un diente perdido. «Hicimos una tapa rápida, y porque una vez que nos pusimos la tapa, rompió el color, por lo que VFX tuvo que dejar lo que hay detrás de él», dice.

Una tarea diaria que Hiro se encontró abordando estaba cubriendo los muchos tatuajes de Johnson. Una vez que había hecho eso, agregó piezas hinchadas a los ojos, las mejillas y la nariz, dependiendo de lo que sucediera en la historia.

Sin embargo, el sudor de las secuencias de lucha planteó un nuevo desafío para Hiro. «Su nariz comenzaría a despegarse, y eso es algo que no se puede evitar porque la gente suda. Especialmente cuando está peleando o haciendo ejercicio. Cualquiera que sea el pegamento que usamos, el sudor saldría y comenzaría a deslizarse. Fue un mantenimiento constante», explica.

Hiro trabajó en estrecha colaboración con Bjoern alemán, el maquillador de Johnson que aplicó productos al cuerpo que «duró bastante tiempo», señala Hiro.

En cuanto a cualquier posibilidad de que Hiro se retire después de «The Smashing Machine», ya está en un proyecto misterioso; Él promete: «Es un proyecto loco».

El Premio TIFF Variety Artisan reconoce a una creatividad distinguida que se ha destacado en su oficio e ha hecho una contribución sobresaliente al cine y el entretenimiento. Destinatarios anteriores del TIFF Variedad El premio Artisan incluye Clément Ducol & Camille en 2024, łukasz żal en 2023, Hildur Guðnadóttir en 2022, Ari Wegner en 2021, Terence Blanchard en 2020 y Roger Deakins en 2019.