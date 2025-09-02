Shadow Shin Tae-yong Hantui Corea del Sur por delante del equipo nacional U-23 indonesio en Sidoarjo

Sidoarjo, Viva – Reunión entre Equipo Nacional Indonesio U 23 Y Equipo nacional de Corea del Sur En calificaciones Copa asiática u 23 2026 no se separará de la figura Shin Tae Yong. Aunque ya no maneja a Garuda Muda, el nombre de Shin todavía está impreso en la memoria de los dos equipos, especialmente después del éxito de Indonesia para deshacerse de Corea del Sur en la Copa Asiática U-23 2024 Qatar.

En ese momento, Shin se convirtió en un arquitecto de la victoria histórica de Indonesia en los cuartos de final a través de los sanciones, los resultados mencionados como uno de los mayores logros en la historia del fútbol nacional. Por el contrario, para Corea del Sur, la derrota se convirtió en una mancha porque por segunda vez fueron detenidos en los últimos ocho.

El actual entrenador del U-23 de Corea del Sur, Lee Min-Sung, trata de eliminar las sombras. Afirmó que su equipo no quería estar agobiado con la última reunión contra Indonesia, que luego fue dirigida por Shin.



El ex entrenador del equipo nacional indonesio Shin Tae-yong

«No pensé en los resultados de nuestra última reunión contra Indonesia. En mi opinión, ahora son diferentes porque hay algunos cambios», dijo Min-Sung en una conferencia de prensa en Surabaya.

Sin embargo, Lee no se despidió de que le preguntaran sobre la comunicación con Shin Tae-yong antes de irse a Indonesia. Sin embargo, dijo que no tenía mucho tiempo.

«En realidad, no tengo mucho tiempo para hablar con Shin Tae-yong. Sin embargo, en lugar de pensar en las opiniones de otros, prefiero ver individualmente», dijo.

Indonesia ahora está entrenada por Gerald Vanenburg, un entrenador holandés que trajo con éxito a Garuda Muda al segundo lugar de la Copa Aff U-23 de 2025 en Yakarta. Según Lee, Indonesia sigue siendo un oponente peligroso y el fútbol del sudeste asiático, incluida Indonesia, muestra desarrollos significativos.

Corea del Sur se someterá a una fila en la calificación, frente a Macao (3/9) y Laos (6/9), antes de enfrentarse con el anfitrión de Indonesia en el estadio Gelora Delta Sidoarjo el 9 de septiembre.

Para el público de fútbol asiático, esta pelea siempre tendrá una sensación emocional. A pesar de que Shin Tae-yong ya no está al margen, sus huellas aún se sienten. Indonesia trató de continuar el impulso de la gloria en la era Shin, mientras que Corea del Sur quería compensar el trauma amargado dejado por una figura que también vino de su propia tierra.