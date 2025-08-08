Dentro del retorcido thriller alienígena que ganó Fantasia

Steve PinkLa última película, The Twisty Thriller «Terrestre«, Podría no parecer mucho en común con su mayor éxito, la estridente comedia de 2010» Hot Tub Time Machine «. Pero los viajes alimentados con ciencia ficción comparten un ADN.

«En un nivel muy básico, no son diferentes, porque estás tratando de contar una historia que la gente resulta interesante», dice el director. «La gente se ríe porque es sorprendente cuando estás creando algo que obviamente es divertido. En este caso, es terror. Estás creando una historia con personas que sabes que se dirigen en la otra dirección. Por lo tanto, la ansiedad y el estrés creado por la historia que estás contando provoca una respuesta diferente. Mi trabajo es asegurarme de que eso suceda».

«Terrestrial», que fue escrito por Connor Diedrich y Samuel Johnson, comienza con una idea simple. Allen (Jermaine Fowler) invita a sus amigos de la universidad (incluidos Pauline Chalamet y Edy Modica) a un fin de semana en su lujosa casa de Hollywood para celebrar la venta de su primera novela. Pero los amigos pronto se fracturan porque la casa de Allen parece demasiado buena para ser verdad, su historia de éxito suena un poco increíble, y su comportamiento hace que los extraterrestres sobre los que escribe podría estar más cerca de lo que pensamos.

Decir cualquier cosa más estropearía la diversión de la historia, que recientemente recibió el mejor guión en este año Festival de fantasía. Pink confirma que algunos de los mayores desafíos de hacer la película estaban entregando suficiente información para mantener a la audiencia adivinando sin estropear las sorpresas demasiado temprano.

«Fue desalentador como el infierno», dice. «Me llevó por caminos de discusión que giraban en torno a tratar de descubrir quién sabe qué cuando … qué hace justo ¿El público lo sabe? Que alguno de los personajes lo saben? Luego revelamos cosas a la audiencia que los otros personajes no saber. Siempre estaba tratando de asegurarme de que teníamos un equilibrio entre no perder a la audiencia, haciéndolo intrigante y propulsivo, diciendo justo suficiente.»

Pink tenía un arma secreta en Fowler, quien, aunque mejor conocida como presencia cómica en proyectos como «Coming 2 America» de 2021 y «Ricky Stanicky» del año pasado, interpreta a Allen como una pizarra en blanco para grandes franjas de la película, suponiendo que el papel de la generosa amiga de la universidad sea demasiado experta.

«Cualquier cosa que esté haciendo, puedes ver las ruedas girando», dice Pink sobre Fowler. «Es uno de esos actores que tiene algo en mente que se vuelve sorprendente y divertido. Naturalmente tiene esa habilidad. Afinarlo en un thriller psicológico en realidad fue bastante fácil. Una vez que sabía que tenía la capacidad de revelar o ocultar todo, solo me daba diferentes tomas. A veces lo hacemos, donde todos deberían saber todo. Solo colocar sus cartas emocionalmente. Entonces, podrías hacer: ‘Está bien, ahora revela nada. ‘»

Aunque Pink es un veterano de la industria, que ha guiado éxitos como «Grosse Pointe Blank» de 1997 y «High Fidelity» de 2000, además de dirigir películas como la comedia de 2006 «Acepted» y el romance de 2014 «Acerca de anoche», este género fue una nueva dirección para él creativamente. Y así como los personajes de «terrestres» pasan por un viaje emocional, Pink dice que hacer que esta película lo perseguía más que otros proyectos.

«Tuvimos que seguir estos caminos, en todas estas esquinas oscuras, y su estado emocional es muy diferente», dice. «Mis emociones estaban en este estado contemplativo y semi-ansioso todo el tiempo. Seguiría siguiendo a los personajes por estos caminos donde había una tragedia inevitable. Eso es muy diferente de la comedia, donde al final se va a ser una emoción ridícula y tonta donde todo sale bien».

A pesar de eso, ¿al género que más le gustaría abordar a continuación?

«Tal vez algo con un horror más abierto», dice Pink. «No me importaría hacer una película que sea mucho más sangrienta».

Mire el trailer «terrestre» a continuación.