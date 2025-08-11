Toyota comprando tierras grandes, quiere construir una nueva fábrica

Aichi, Viva – Toyota Motor Corporation (Toyota) anunció el plan para construir una nueva fábrica de vehículos en el área de Teihoucho, Toyota City, Prefectura de Aichi, Japón. Este paso se lleva a cabo adquiriendo tierra estratégica para apoyar la producción futura.

Leer también: Formas de talento automotriz de Toyota del oeste de Indonesia



La fábrica está programada para comenzar a operar a principios de la década de 2030. El modelo de vehículo que se producirá en esta instalación se determinará más adelante según el desarrollo del mercado.

Citado Viva Automotive de NasdaqLunes 11 de agosto de 2025, el proceso de establecer una fábrica implicó una estrecha cooperación con todos los interesados. Esto incluye el gobierno de la prefectura de Aichi, el gobierno de la ciudad de Toyota y la comunidad local.

Leer también: Toyota Sienta Baru, podría ser una oficina para el dormitorio



Toyota afirmó que esta nueva fábrica no era solo instalaciones de producción ordinarias. La compañía quiere realizar el concepto de una fábrica futura que utiliza la última tecnología.

Además de mantener una capacidad de producción de 3 millones de vehículos en Japón, Toyota busca aumentar la eficiencia y la sostenibilidad de la producción. La tecnología ecológica será el enfoque principal.

Leer también: ¡Nueva tendencia! Los autos modernos ahora prefieren la apariencia sin cromo, esta es la razón



En la actualidad, Toyota tiene una serie de fábricas principales en Japón repartidas en varias prefecturas. Las instalaciones incluyen la producción de vehículos de pasajeros, vehículos comerciales y repuestos.

Algunas fábricas grandes de Toyota incluyen Tsutsumi Plant que produce Prius y Camry, así como la planta de motomachi que produce vehículos eléctricos y deportivos. Cada fábrica tiene una especialización en producción de acuerdo con las necesidades del mercado global.

Las fábricas de Takaoka y Tahara son famosas por su tecnología de ensamblaje avanzada y de alta calidad. Mientras que las fábricas de Iwate y Miyagi contribuyen en gran medida al suministro de vehículos al mercado nacional y de exportación.