Sesión IHSG Disparo 56 puntos, las acciones de Arto a SMGR fueron brillantes al comienzo de la semana

Yakarta, Viva – índice de precios Existencias CombinaciónIhsg) obtuvo un fortalecimiento de 56.79 o 0.75 por ciento en la primera sesión de la negociación el lunes 11 de agosto de 2025. El refuerzo empujó a la JCI volando a tocar el área de 7,590.17.

Citando el informe Phintraco Sekuritas, el movimiento JCI está dentro del rango de 7,559-7.630. Publicando el valor de transacción de RP 8.89 billones.

El analista de Phintraco Sekuritas evalúa técnicamente, hay un estrechamiento negativo de la pendiente en MACD junto con la formación de la cruz dorada en RSI estocástico en el área de sobrevendido.

El sector, la Slent del JCI del JCI fue apoyada por un aumento significativo en el sector de transporte del 2.06 por ciento. Luego, el sector financiero disparó 1.18 por ciento y el sector de infraestructura aumentó 1.09 por ciento.



Un jugador de mercado está monitoreando el movimiento JCI. Foto : Viva.co.id/muhamad Solihin

Sin embargo, Tecnología del sector y material básico (materias primas) que quedan en la zona roja. Cada uno de ellos obtuvo un puntaje de 0.49 por ciento y 0.15 por ciento.

«Por lo tanto, estimamos que el CSPI tiene el potencial de continuar fortaleciéndose hasta el nivel de 7600-7625 en el comercio de la segunda sesión», dijo el analista de Phintraco Sekuritas en una declaración escrita, lunes 11 de agosto de 2025.

Phintraco Sekuritas también informó que tres emisores de acciones que llegaron a las filas de los principales ganadores porque registraron el salto de precio más alto, que incluye:

PT Bank Jago TBK (Arto)

Las acciones de Arto se dispararon 6.18 por ciento o 115 puntos a 1,975.

PT XLSMART TELECOM SEJAHTERA TBK (excl)

SAHAM SEX fortificado por valor de 5.93 por ciento o 14 puntos a 250.

PT Semen Indonesia (Persero) TBK (SMGR)

Las acciones de SMGR aumentaron en un 5,24 por ciento o 130 puntos a través del área de 2,610.