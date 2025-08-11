Donald Trump para presentar un plan para hacernos capital más seguros y hermosos







El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mientras publica en la plataforma de redes sociales Verdad social El lunes, hizo un anuncio de que se organizará una conferencia de prensa en la Casa Blanca en Washington DC el 12 de agosto de 2025. La conferencia de prensa, según la publicación de Donald Trump sobre la verdadera de la verdad, se centrará en revelar un nuevo plan radical que tendrá como objetivo hacer que la capital de la nación sea «más segura y más hermosa que nunca antes».

El presidente de los Estados Unidos, mientras escribió sobre Truth Social, dijo que «mañana tendremos una conferencia de prensa en la Casa Blanca. Voy a hacer que nuestra capital sea más segura y hermosa de lo que nunca antes».

Además nos informó que la conferencia se centrará en la falta de vivienda y el crimen, lo que de hecho está creando una situación caótica en los Estados Unidos. Destacando que esto sigue siendo un problema importante para Washington DC, Él escribió: «Las personas sin hogar tienen que mudarse de inmediato. Le daremos lugares para quedarse, pero lejos de la capital. Los delincuentes, no tienen que mudarnos. Vamos a ponerlo en la cárcel donde perteneces. Todo va a suceder muy rápido, como la frontera».

Si bien está preocupado por el crimen creciente en la región, el presidente de los Estados Unidos también destacó cómo su administración actuará sobre tales delincuentes y también sobre las personas sin hogar. Afirmó que las personas sin hogar serán alejadas de la capital, cerca de la región fronteriza, y el gobierno les ofrecía un alojamiento alternativo.

Poner luz sobre los delincuentes y su política de tolerancia cero hacia ellos, Donald Trump Haga hincapié en que no se salvarán delincuentes en el país o en la capital. Destacó que los delincuentes no serán reubicados; En cambio, se colocarán tras las rejas donde realmente pertenecen. Este mensaje del presidente de los Estados Unidos indica claramente que no se mostrará misericordia a los delincuentes legales.

Sugeriendo que no se mostrará a la misericordia hacia los delincuentes, el presidente de los Estados Unidos concluyó su publicación en las redes sociales diciendo: «¡Esto será más fácil, ¡preparado! ¡No habrá» Sr. «. Buen chico. «Queremos que regrese nuestra capital. ¡Gracias por su atención sobre este asunto!»

El cargo sobre la reubicación de personas sin hogar cerca de la región fronteriza y actuando estrictamente hacia los delincuentes por parte del presidente de los Estados Unidos se produce después de los debates en curso sobre la seguridad urbana, lo que ha sido una gran preocupación en la capital y otras partes de las partes de las partes de las partes de las partes de las partes de las partes. A NOSOTROS.





