Toyota Alphard Car obtiene un descuento de 130 millones de IDR en GJAW 2025

Tangerang, VIVA – El evento Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 se ha convertido una vez más en un imán para los fanáticos del automóvil. Uno de los aspectos más destacados esta vez provino de Toyota.

Lea también: Daihatsu Rocky Hybrid se puede pagar en cuotas como esta, ¡el esquema de crédito liviano lo atraerá!



Esta empresa japonesa ofrece una variedad de atractivas promociones para varios modelos. Uno de ellos es un corte. precio para cada producto.



VIVA Automotive: Toyota Alphard HEV completamente nuevo

Lea también: Wuling Cortez y Almaz Cars obtienen descuentos en GJAW 2025: ¡hasta 75 millones de IDR!



Una de las vendedoras llamada Lia dijo que había descuentos Para modelos Alphard. Un monovolumen de lujo conocido por su confort, completo equipamiento y elegante diseño.

De GJAW 2025Toyota presenta una atractiva promoción en forma de descuento hasta 130 millones de IDR, lo que hace móvil Esta prima es más asequible para los consumidores que desean poseer un monovolumen de alta gama a un precio más competitivo.

Lea también: Es mejor que la gente de Mendang se haga a un lado, los autos Denza se pueden pagar en cuotas como esta.



«Para modelos de Toyota Alphard «Estamos dando un descuento en forma de reducción de precios de 130 millones de IDR», dijo Lia en ICE BSD Tangerang el viernes 28 de noviembre de 2025.

Además de grandes descuentos, Toyota también ofrece atractivas opciones de financiación que facilitan las cosas a los consumidores. Uno de ellos es el seguro gratuito para compradores en efectivo.

Esto hace que el Alphard sea más accesible para diversos colectivos, sin reducir la exclusividad y el confort que ofrece este coche.

Esta promoción de descuento de 130 millones de IDR solo está disponible durante GJAW 2025, por lo que los visitantes que quieran conseguir un Alphard a un precio más asequible deberían aprovechar este momento lo antes posible. Además de los descuentos, este evento también presenta programas adicionales como paquetes de accesorios oficiales, servicios de mantenimiento especiales y atractivos premios para compradores de vehículos nuevos.

GJAW 2025 en sí es un evento estratégico para que Toyota presente el último modelo Alphard, además de brindar una experiencia de prueba de manejo a los consumidores. Con la presencia de promociones exclusivas, los consumidores pueden experimentar directamente la comodidad y las características completas de Alphard antes de decidirse a comprar.



Toyota Alphard en GIIAS 2025

Los descuentos de hasta 130 millones de IDR en GJAW 2025 hacen que el Toyota Alphard sea más asequible sin reducir el lujo, la comodidad y las características avanzadas que ofrece. Este monovolumen premium sigue siendo superior en términos de diseño elegante, interior lujoso, tecnología de entretenimiento y sistemas de seguridad completos.

Hablando de precio, el Toyota Alphard 2025 varía según la variante, con precios OTR (On The Road) que van desde alrededor de IDR 1,425 mil millones para el tipo 2.5X CVT hasta alrededor de IDR 1,733 mil millones para el tipo 2.5 Hybrid CVT. Otros tipos, como el 2,5 G CVT, tienen un precio de alrededor de 1.647 millones de IDR.