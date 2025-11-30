Ocho jugadores podrían perderse el Crystal Palace vs Man United mientras Ruben Amorim ofrece una actualización sobre lesiones

El Manchester United se enfrentará esta tarde al Crystal Palace en Selhurst Park sin varios jugadores clave

Rubén Amorim no podrá contar con varios jugadores clave para el partido contra el Crystal Palace (Imagen: Foto de Ash Donelon/Manchester United vía Getty Images)

Hasta ocho jugadores podrían perderse el partido del Manchester United contra el Crystal Palace. Los Rojos esperan volver a la senda del triunfo cuando se enfrenten al equipo de Oliver Glasner en Selhurst Park esta tarde.

El United perdió la oportunidad de estar entre los cinco primeros cuando perdió ante el Everton el lunes por la noche. Ahora, tras la victoria del Newcastle sobre los Toffees el sábado por la noche, los Rojos han caído al duodécimo puesto en la tabla.

El equipo de Rubén Amorim todavía podría ocupar el quinto puesto este fin de semana, siempre y cuando derrote a los del sur de Londres y otros resultados en todo el país estén a su favor. Afortunadamente para el United, ha tenido unos días más para preparar el partido.

Estrasburgo arrasó con el Crystal Palace en la Liga de Conferencia de la UEFA el jueves por la noche. El equipo francés remontó para ganar 2-1 en el Stade de la Meinau, asegurando tres puntos cruciales en la carrera por la clasificación automática a los octavos de final.

Si bien al United le apetece tener posibilidades contra los Eagles, no contará con algunos nombres importantes. ese sera uno de ellos Matheus Cunhaquien sufrió un golpe leve durante el entrenamiento del sábado.

Benjamín Sesko También se perderá el partido contra el Crystal Palace por una lesión en la rodilla. Harry Maguire También se enfrenta a una etapa al margen después de sufrir un problema en el tendón de la corva contra el Tottenham Hotspur a principios de este mes.

En declaraciones a los periodistas antes del partido de este fin de semana, Amorim afirmó que Cunha estará listo para el choque del jueves por la noche contra el West Ham, mientras que Sesko y Maguire se enfrentan a períodos un poco más largos en la sala de tratamiento. El técnico del United dijo: “No, Sesko necesitará un poco más de tiempo.

La estrella del Manchester United, Benjamin Sesko, se encuentra actualmente de baja por una lesión en la rodilla.

-Harry, lo mismo. Espero tener a Matheus en el próximo, no en este», añadió Amorim. Cuando se le preguntó si el esloveno había sufrido un revés durante su rehabilitación, respondió: «No, tiene [going to] tardar un poco más. Nos ocupamos de la lesión».

Glasner tampoco podrá contar con algunos jugadores. El jefe de Crystal Palace lo confirmó en una conversación con los periodistas el viernes. salsa borna no estará disponible para su selección mientras Will Hughes sigue siendo algo cuestionable.

“Borna Sosa se volverá a perder este partido, pero Will [Hughes] «No se ve tan mal, así que tenemos esperanzas de que esté en el equipo del día del partido», dijo Glasner. «Todos los demás están bien.

Rubén Amorim espera mejores actuaciones de su equipo Manchester United (Imagen: Marc Atkins/Getty Images)

«Por supuesto que volvimos tarde, pero ya hemos visto al Manchester United durante la preparación. Ese es el ritmo que llevamos hasta mediados de enero. Estamos disfrutando de nuevo, porque eso significa que tenemos bastante éxito».

Se hermano., Cheick Doucoure, Y Río Cardines También están fuera del Crystal Palace. Dicho esto, solo este último ha logrado dar resultados esta temporada, con cada una de sus apariciones saliendo desde el banquillo en octubre.