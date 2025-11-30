Evite 4 errores fatales cuando su automóvil se sumerja en una inundación

Yakarta, VIVA – Lluvias extremas que caen sobre Aceh, Sumatra del NorteY Sumatra occidental Las últimas semanas han traído recordatorios del desastre. inundación Puede ocurrir en cualquier momento, incluso en lugares que normalmente están a salvo de inundaciones.

Numerosos vídeos y fotografías que circulan muestran vehículos sumergidos, desde zonas residenciales hasta zonas de aparcamiento del centro de la ciudad. El mismo problema ocurre a menudo en zonas propensas a inundaciones en toda Indonesia, es decir, que las casas están ubicadas en áreas de cuencas o cerca de los flujos de los ríos, por lo que los automóviles también quedan sumergidos cuando el agua sube repentinamente.

En situaciones de emergencia como esta, los propietarios de automóviles a menudo entran en pánico y se apresuran a salvar el vehículo, aunque los pasos equivocados pueden empeorar el daño y frustrar las reclamaciones al seguro.

Aquí hay varias cosas importantes a las que debe prestar atención cuando el automóvil está en riesgo o ha quedado sumergido en una inundación, como lo cita VIVA Otomotif de la página. Seguros AstraDomingo 30 de noviembre de 2025.

1.Asegúrate de que el coche esté en una zona segura.

Si la inundación comienza a inundarse, intente mover inmediatamente el automóvil a un terreno más alto. Sin embargo, si esto no es posible, cierre el escape para que no entre agua en la sala del motor y dañe los componentes internos.

2. Desconecte el cable negativo de la batería para evitar un cortocircuito.

Antes de sumergir el coche por completo, desconecta el cable negativo de la batería (marcado con un símbolo menos y normalmente negro). Este simple paso puede evitar cortocircuitos eléctricos que afectan todo el circuito eléctrico del vehículo y generan costos de reparación importantes.

3. Verifique el estado del aceite después de que la inundación haya retrocedido.

Cuando el agua se mezcla con aceite, el color se vuelve blanco lechoso. Si esto ocurre, se debe drenar completamente y reemplazar el tanque de aceite. El drenaje debe realizarse en un taller de reparación autorizado para garantizar que no queden residuos de agua.

4. No arranques el motor cuando el coche esté sumergido en una inundación.

El error más común que cometen los conductores es intentar arrancar el coche inmediatamente en cuanto el agua empieza a bajar. De hecho, si ha entrado agua en el compartimento del motor o en el sistema eléctrico, arrancar el vehículo tiene el potencial de provocar un cortocircuito, daños en el motor e incluso golpes de ariete. La solución más segura es llamar a un taller de reparación o al servicio de emergencia para una inspección exhaustiva.