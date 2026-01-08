Jacarta – Jefe de la Agencia Nacional de Alimentos también conocido como Hace calor y también Ministro de Agricultura, amrán Salomón declaró, superávit arroz a nivel nacional aumentó un 243,2 por ciento en los últimos cuatro años.

Lea también: PLN registra un aumento en el consumo de electricidad de vehículos eléctricos de hasta un 479 por ciento en el período navideño



Confirmó que esto se logrará autosuficiente lo que fortalece la seguridad alimentaria de Indonesia para volverla más fuerte, más independiente y sostenible.

«Este es un paso real y la determinación del gobierno de proteger a los agricultores, como un elemento importante en el marco de la aceleración de la autosuficiencia alimentaria», dijo Amran en su declaración del jueves 8 de enero de 2026.

Lea también: La historia del Ministro de Agricultura Amran que experimentó vértigo y ácido gástrico protegiendo el objetivo de autosuficiencia alimentaria de Prabowo



Explicó que una prueba de haber logrado la autosuficiencia arrocera es la existencia de excedentes o excedentes de producción, que han podido superar las necesidades. consumo nacional.

Lea también: Los precios de los chiles y los huevos de gallina vuelven a subir; consulte la lista completa de otros productos básicos



Según los cálculos de Bapanas, el excedente de producción sobre el consumo de arroz en 2025 alcanzará los 3,52 millones de toneladas, provenientes de una producción total de 34,71 millones de toneladas que ha superado las necesidades de consumo de 31,19 millones de toneladas por año.

Luego, en la Proyección Nacional del Balance Alimentario implementada por Bapanas desde 2022, hay un aumento del excedente de producción sobre el consumo de arroz. En ese año, la producción de arroz fue de 31,54 millones de toneladas, mientras que el consumo de arroz fue de 30,51 millones de toneladas, por lo que aún quedaba un superávit de 1,02 millones de toneladas.

«Por lo tanto, el excedente de producción sobre el consumo de arroz en 2025 aumentará rápidamente hasta el 243,2 por ciento en comparación con 2022», dijo Amran.

De un superávit en 2022 de 1,02 millones de toneladas, Amran confirmó que el último logro se dispararía a un superávit de 3,52 millones de toneladas en 2025, durante la era del liderazgo del presidente Prabowo Subianto.

Mientras tanto, en 2023, el excedente de la producción de arroz sobre el consumo rondará las 204,29 mil toneladas. Esto se debe a una producción anual de arroz de 31,1 millones de toneladas y unas necesidades de consumo de 30,9 millones de toneladas. Entonces, en 2024 no habrá excedente de producción sobre consumo.

«Otra cosa que confirma aún más el logro de la autosuficiencia en arroz en 2025 es la nula importación para la Reserva Gubernamental de Arroz (CBP) que Bapanas asignó a Perum Bulog», dijo.

Según las instrucciones del presidente Prabowo, Amran enfatizó que no se importaría arroz en general para el consumo del pueblo indonesio, porque los agricultores nacionales podrían cumplir con este requisito.