Toronto proclama oficialmente el 20 de octubre como el ‘Día de Diwali’ para 2025

El Consulado General de la India en toronto compartió el martes que la ciudad ha proclamado oficialmente el 20 de octubre como el «Día de Diwali». «La @cityoftoronto ha proclamado oficialmente el 20 de octubre de 2025 como ‘Día de Diwali’ en Toronto. Este reconocimiento celebra el espíritu de #Diwali de la victoria de la luz sobre la oscuridad y reconoce la inmensa contribución de la comunidad india al tejido cultural y social de Toronto», escribió el Consulado en X.

También compartió la proclamación de la alcaldesa de Toronto, Olivia Chow, quien dijo: “En el día de Diwali, reconocemos y celebramos las contribuciones históricas y continuas de la comunidad del sur de Asia que forman una parte importante del lema de la ciudad de Toronto: ‘La diversidad es nuestra fuerza’”.

Anteriormente, el primer ministro canadiense, Mark Carny, expresó sus deseos con motivo de Diwalidiciendo: «Esta noche, familias y comunidades de todo Canadá encenderán diyas y celebrarán el triunfo de la luz sobre la oscuridad, del bien sobre el mal. Deseando a todos los que celebran Diwali un alegre Festival de las Luces».

Recordatorio de la victoria sobre la oscuridad: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó a Diwali como un recordatorio atemporal de la victoria de la luz sobre la oscuridad. «También es un momento para reunir a familias y amigos, sacar fuerzas de la esperanza y abrazar un espíritu duradero de renovación… Mientras millones encienden diyas y linternas, nos regocijamos en la verdad eterna de que el bien siempre triunfará sobre el mal. Que esta celebración traiga serenidad, prosperidad, esperanza y paz duraderas», dijo Trump.

