Mitsubishi comienza a exportar destinos desde Indonesia y el objetivo de la ASEAN se convierte en foco

Tangerang, VIVA – PT mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) ha comenzado a exportar su SUV más nuevo, el Destinator, a los mercados internacionales, especialmente a la región de la ASEAN. Así lo transmitió directamente el Director de la División de Ventas y Marketing de MMKSI, Irwan Kuncoro.

Explicó que las exportaciones se realizaron en forma de CBU (Completamente Construido) desde Indonesia, enfatizando el papel del país como base de producción regional de Mitsubishi.

El Destinator se sitúa en el segmento medio, justo entre el Xpander y el Pajero. Este modelo está diseñado para consumidores que desean actualizar el Xpander pero sienten que el Pajero es demasiado premium.

«El Destinator es un SUV alternativo para los consumidores que son leales o desean actualizar el Xpander, al mismo tiempo que llega a los consumidores de otras marcas», dijo Irwan de ICE BSD, Tangerang.

Esto demuestra que Mitsubishi se dirige no sólo a los compradores existentes, sino también a clientes potenciales de otras marcas que buscan un SUV con una posición de precio y características de rango medio.

La producción nacional de Destinator continúa impulsada. La capacidad normal de la fábrica es de alrededor de 2.000 unidades por mes, pero MMKSI está trabajando para acelerar la producción para cumplir su objetivo de exportación anual de 12.000 unidades. Hasta la fecha se han fabricado alrededor de 6.000 unidades.

«Aunque el objetivo de 12.000 unidades es todo un reto, nos estamos esforzando por alcanzarlo», explicó Irwan.

Esto es una indicación de que las exportaciones de Destinator no son sólo simbólicas, sino que son la verdadera estrategia de Mitsubishi para expandir su participación en el mercado regional.

Esta medida de exportación también coincide con la celebración del 55º aniversario de Mitsubishi en Indonesia, lo que supone un impulso importante para que la empresa enfatice su posición en el mercado automovilístico nacional y regional.

Explicó que MMKSI aprovechó este momento para enfatizar la competitividad de la empresa, no solo a través de los productos, sino también del mejor servicio a los consumidores.

«No sólo queremos presentar buenos productos, sino también garantizar el mejor servicio a través de una amplia red y varios premios a la satisfacción del cliente», afirmó.

Destinator Exports comenzará la distribución a los países de la ASEAN, incluidos Filipinas y Vietnam. Esta estrategia imita el patrón realizado anteriormente por Mitsubishi con el modelo Xpander, el cual ha sido exportado a decenas de países del área regional.