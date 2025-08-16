





Alevantes las lluvias intermitentes, los rescatistas intensificaron su búsqueda de sobrevivientes en una aldea de Cloudburst en Jammu y el distrito de Kishtwar de Cachemira el viernes, incluso como Ministro Principal Omar Abdullah Ponga el número de muertos en el trágico incidente a los 60 años, con un número no especificado de personas aún atrapadas.

El desastre golpeó a Chisoti, el último pueblo motorable en el camino al Templo Machail Mata, alrededor de las 12.25 pm del jueves, dejando un rastro de muerte y destrucción.

Los rescatistas sacaron 46 cuerpos, incluidos los de dos miembros del personal de CISF, el jueves. Además, 167 personas han sido rescatadas en una condición lesionada, mientras que otras 69 fueron reportadas por sus familiares desaparecidos.

La operación de rescate y relieve se reanudó con la primera luz del día a pesar de la lluvia, con los rescatistas compuestos por la policía, el ejército, el personal de NDRF, el personal de SDRF y los voluntarios locales que examinan los escombros para encontrar a los sobrevivientes.

Dirigirse a un Día de la Independencia Función en el estadio Bakshi de Srinagar, Abdullah dijo que al menos 60 personas han sido asesinadas y más de 100 heridas en el trágico incidente.

Según los funcionarios, hasta ahora 30 cuerpos han sido identificados y entregados a sus familiares para los últimos ritos.

El comisionado divisional de Jammu, Ramesh Kumar, junto con IGP, Jammu, Bhim Sen Tuti, visitó la escena para revisar la operación de rescate y relieve.

Mientras tanto, el primer ministro Narendra Modi habló con CM Abdullah y el teniente gobernador Manoj Sinha el viernes sobre la tragedia a raíz del chaparrón.



Hizo un balance de la situación y prometió toda ayuda. «Habló con Jammu y Cachemira LG, Shri Manoj Sinha Ji y CM Shri Omar Abdullah Ji con respecto a la situación a raíz de las nubes e inundaciones en Kishtwar ”, dijo el primer ministro Modi en una publicación en X.

«Las autoridades están trabajando en el terreno para ayudar a los afectados», agregó.

167

Número de personas rescatadas en una condición lesionada

