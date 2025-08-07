Todo cuadrado entonces y ahora







Para los expertos, que estaban en el Oval o vieron los momentos moribundos de la serie de pruebas de Inglaterra Vs India de 2025 en televisión, el drama en la edición inaugural de la Trofeo Anderson-Tendulkar Los movió a creer que fue una de las mejores series de pruebas en los últimos años. Los ingleses recordaron las apasionantes cenizas de 2005 que resultaron en que Inglaterra obtuviera en sus manos la urna por primera vez desde 1986-87. Otro conjunto de entusiastas quedó maravillado por la comunidad en grandes concursos y esa es la calidad del cricket en medio del flujo y el flujo de un tipo notable.

La sección de fragmentos de la edición dominical de este periódico llevó dos veces los artículos para ilustrar que los equipos pueden mirar más allá de sus debilidades, conquistar el factor de inexperiencia bien publicitado como Shubman Gill & Co finalmente, aunque no terminaron superiores en la línea de marcas.

El equipo australiano de 1972 fue uno de esos atuendos, y su serie Battle contra Inglaterra ese año terminó de manera similar a lo que experimentamos el lunes.

Como lo hicieron los anfitriones este verano, Inglaterra obtuvo los honores de la prueba de apertura. Australia volvió a ir al 1-1 en la segunda prueba. La tercera prueba en 1972 terminó en un empate, mientras que la cuarta en Leeds siempre iba a ir a Inglaterra cuando recordaron el spinner de brazo izquierdo Derek Underwood (que fue visto por última vez en una prueba de prueba en la prueba ovalada del año anterior contra India) para jugar un tono que fue atacado por un virus llamado Fusarium.

Ambos equipos llegaron al óvalo con el marcador leyendo 2-1 a favor de Inglaterra. Naturalmente, los capitanes en tales situaciones deben decir lo correcto a sus equipos en chats previos al partido. Se cree que Ian Chappell le dijo a sus compañeros de equipo australianos: «Creo que somos el mejor equipo, pero no podré decir eso a las personas en casa si perdemos esta prueba».

La pérdida de Leeds lastimó al equipo, pero la gerencia les dijo que no gimiera al respecto. «Cualquiera se queja del wicket Headingley y te caeré como una tonelada de ladrillos», dijo el manager Ray Steele a su equipo. Un miembro clave de ese escuadrón no estaba en el juego XI para el Prueba ovalada – Doug Walters. Su exclusión sorprendió a algunos en el paquete de medios de viaje. Uno de ellos expresó su sorpresa a Chappell porque, no solo Walters fue un cambio de juego (aunque no se extiende en las cuatro pruebas), sino también un compañero del capitán. Chappell le dio al periodista una respuesta de «entonces no lo sabes».

Dennis Lillee reclamó 5-58 mientras Ashley Mallett, fuera del spinner, obtuvo 3-80 para ayudar a jugar Inglaterra por 284 en la segunda mañana. Al final del día, Chappell estaba invicto el 107. El día tres vio a Ian y Greg Chappell hacer 201 carreras para el tercer wicket. Fue el segundo siglo de la serie de Greg después de una clase magistral 131 en la segunda prueba en Lord’s.

Los golpes de tres cifras de los hermanos Chappell en The Oval y 79 por Ross Edwards dieron Australia Una ventaja de 115 carreras después de lo cual, Inglaterra respondió fuertemente con 356. El objetivo era 242 y Australia terminó el día cinco con 116-1.

En el sexto día, Inglaterra no tenía los servicios fuera de giro de su astuto capitán Ray Illingworth; Fuera con un tobillo retorcido. Stackpole superó a uno al wicketkeeper Alan Knott y al Capitán Chappell (37) lo siguieron, de la mejor delección que golpeó su mandíbula solo para ver al sustituto Bob Willis a la captura de Underwood. Un Underwood también envió el nuevo bateador Greg (16).

Si a Inglaterra les pareció sus posibilidades con las dos primeras entradas centuriones en el pabellón en 171-5, habían considerado sin Paul Sheahan y Rodney Marsh. El dúo no aseguró más daños.

Ian escribió en Tigres entre los Leones: «Cuando se golpeó la carrera final, Marsh y Sheahan balancearon sus murciélagos deleites y medio bañado hacia el pabellón, unido por muchos de los años multitudes casi igual.

La serie terminó 2-2. Australia ganó los derechos de fanfarronear con la forma en que jugaron, con la mayor determinación. Sin embargo, Inglaterra retuvo las cenizasque habían recuperado el año anterior en Australia. ¿El lado de Chappell reclamaría la urna? Sí, en la siguiente serie en 1974-75, cuando Lillee no tuvo a su colega de Australia Occidental, Bob Massie, abriendo el boliche con él, pero cierto Jeffrey Robert Thomson con quien formó una pareja tan devastadora. Australia aseguró las cenizas de 1974-75 y 1975, después de lo cual Chappell renunció a la capitanía.

De vuelta al final oval de esta semana. La prueba también fue un deleite estadístico, probablemente mejor desarrollado por el estadístico especial de la BBC, Andy Zaltzman. Una de sus perlas estadísticas incluyó el hecho de que 45 veces un jugador fue retirado en la serie, la mayor cantidad de una serie en todo el mundo desde 1984 y la mayoría para una serie en Inglaterra desde 1976. Michael Holding, la estrella de bolos de las Indias Occidentales de la prueba de 1976 en el óvulo donde su equipo ganó por 231 carreras, golpeó la madera de seis ingleses en las primeras entradas y tres en las segundas entradas para un partido de combate total. El capitán de Inglaterra, Tony Greig, quien enfureció a las Indias Occidentales con su comentario de ‘Grovel’ antes de la serie de pruebas, fue limpiado dos veces al sostener el óvalo.

La prueba reciente formó una parte integral de una serie que ha contribuido en gran medida a la popularidad de Cricket de prueba. Decir que fue memorable es tan obvio como decir que Mohammed Siraj fue bueno durante toda la prueba ovalada. Entonces, ¿cuál era mejor? Ashes 2005 o Anderson-Tendulkar Trofeo 2025? Sigue debatiendo, pero este último es el mejor que el juego tradicional podría darnos en estos llamados tiempos de prueba de tricket en el hogar.

El editor adjunto del medio día, Clayton Murzello, es un purista con una postura abierta.

Él tuitea @Claytonmurzello.

Las opiniones expresadas en esta columna son del individuo y no representan las del documento.





