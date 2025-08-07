Prueba de bateo de automóviles eléctricos vs camiones, inspección gratuita Mitsubishi L300

Yakarta, Viva – El siguiente es un resumen del artículo más popular de Viva Automotive El miércoles 6 de agosto de 2025, que incluye varios temas interesantes sobre el mundo automotriz, que van desde las pruebas de choque Auto eléctricoCampañas de inspección gratuitas, hasta brillantes ventas en Giias 2025.

Leer también: ¿Es cierto que la velocidad afecta la distancia del automóvil eléctrico? ¡Este es el hecho!



1. Pruebe una prueba de HIT -y -car de autos eléctricos vs camiones hace un berrinche



Li Auto i8 i8 Test de éxito de automóviles eléctricos VS Dongfeng Truck

Leer también: Mostrando 11 autos eléctricos, este stand es el título en Giias 2025



La prueba de choque entre el automóvil eléctrico Li Auto i8 y el camión Dongfeng en el centro de atención porque la estructura de i8 permanece intacta a pesar de chocar con 8 toneladas de camiones. La batería de litio i8 demostró ser segura sin fuego, mientras que la cabina del camión Dongfeng se levantó hasta que la rueda flotaba. Leer más.

2. Propietario Mitsubishi L300 Obligatorio para leer, hay un cheque gratis

Leer también: Los compradores de automóviles eléctricos de Xiaomi obtienen malas noticias



PT MMKSI realizó una campaña de inspección gratuita para 30,823 unidades Mitsubishi L300 en junio de 2022 a enero de 2024 debido al daños potenciales a la biela que podría hacer que el motor muera repentinamente. Este programa incluye arnés, exámenes ferroviarios comunes y reemplazo de filtros de combustible, completo con una bonificación de 10 filtros de combustible originales. Leer más.

3. Autos nuevos que se venden bien en Giias 2025: de Híbrido rocoso al destinador



Daihatsu Rocky Hybrid en Giias 2025

Giias 2025 se convirtió en un evento exitoso para varias marcas, con Daihatsu Rocky Hybrid señaló 147 SPK y Destinador de Mitsubishi Ganó 1.900 Spk. El GWM y Chery también registraron un aumento significativo en las ventas, cada uno con un tanque diesel de 300 y la tecnología CSH como excelente. Leer más.