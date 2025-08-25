





Mientras se dirige a la necesidad de la India de mejorar su sector educativo, Ministro de Defensa Rajnath Singh El lunes, dijo: «Si bien se han introducido varias reformas en el sector educativo a través de la nueva Política Educativa (NEP), aún se requieren más esfuerzos ya que el sector educativo aún no ha alcanzado el nivel deseado», según lo citado por la agencia de noticias ANI.

El Ministro de Defensa de la Unión, mientras hablaba en el edificio de la Academia de Defensa y Deportes de Adarsh ​​en Jodhpur, afirmó la dificultad de traer reformas al sistema educativo.

Rajnath Singh recordó además su mandato como ministro de educación de Uttar Pradesh, donde introdujo una ley para frenar las trampas en los exámenes.

El Ministro de Defensa de la Unión dijo además: «Traer reformas en el sector educativo no es fácil. A lo largo de los años, se establecieron numerosas comisiones, y se emitieron sus recomendaciones, y hoy hemos visto un desarrollo significativo y reformas en el sector educativo, desde el plan de estudios de los libros de texto a las técnicas utilizadas … Las reformas introducidas hoy en día hoy tienen la psicología … la psicología está conectada a la ciencia y así en día en día, cada escuela, cada escuela, hoy, las reformas. Primer Ministro Narendra Modi para esto «, según lo citado por la agencia de noticias ANI.

Rajnath Singh agregó además: «Sin embargo, todavía no alcanzamos la marca de nivel … Durante mi mandato como ministro de educación de UP, asumí la tarea para frenar las trampas. Tragué una ley contra las trampas. En las siguientes elecciones de la Asamblea, perdí ante un candidato de oposición que prometió revelar la ley anti-creatista …» como una agencia de noticias y una agencia de noticias.

Destacando las reformas realizadas por el Ministerio de Educación recientemente, Singh dijo además que las reformas presentadas bajo el Neps elevaría los estándares educativos del país.

Durante su discurso, enfatizó que «las reformas que hemos traído hoy llevarán a nuestro país a otro nivel, y deberíamos estar orgullosos de ellas … Creo que en nuestro país, los estudiantes no solo estudiarán sino que también llevarán nuestros valores culturales y morales a otro nivel … Estoy seguro de que harán orgullosos a la India a nivel mundial», según la agencia de noticias ANI.

La NEP (nueva política educativa), presentada en 2020, es la primera política educativa del siglo XXI, que reemplaza la Política Nacional de Educación de 1986. La política educativa recientemente introducida, llamada ‘NEP’, tiene como objetivo promover el aprendizaje multidisciplinario, la capacitación vocacional y un énfasis más fuerte en el desarrollo de habilidades y la educación digital.

Además, el ministro de la Unión, Rajnath Singh, acreditó el primer ministro Narendra Modi por traer estas reformas, afirmando que equiparían a los estudiantes para competir a nivel mundial mientras preservan el espíritu cultural de la India.

