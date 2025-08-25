El divorcio no vino, se reveló la existencia de Pratama Arhan

VIVA – Hogar de futbolistas Pratama Arhan y celebridades Azizah salsha Ahora al final de la bocina. El Tribunal Religioso de Tigaraksa, Tangerang, el lunes 25 de agosto de 2025, decidió el segundo divorcio en la segunda audiencia realizada por Verstek. Esta decisión fue transmitida porque tanto el demandante como el demandado no estuvieron presentes directamente en el juicio.

Leer también: Relacionado con la razón por la cual Pratama Arhan presentó una demanda por divorcios, esta es la respuesta al tribunal religioso



El portavoz del Tribunal Religioso de Tigaraksa, Sholahudin, reveló que Pratama Arhan presentó una demanda por divorcio el 1 de agosto de 2025.

«Registrado el 1 de agosto, el primer juicio fue el 11, y hoy el segundo juicio. Se ha decidido (divorciado) sin la presencia del acusado y el demandante», dijo Sholahudin, citado de los espectáculos de YouTube, el lunes 25 de agosto de 2025.

Leer también: Pratama Arhan y Azizah Salsha se divorciaron



El juicio se llevó a cabo en un Verstek debido a la ausencia de Azizah Salsha y Pratama Arhan directamente, y solo representa el abogado de Arhan.

Sholahudin también explicó que Pratama Arhan no podía asistir al juicio porque estaba en Bangkok, Tailandia, para una agenda personal con su club de fútbol.

Leer también: El perfil de Azizah Salsha demandó por el divorcio de Pratama Arhan



«A través de su poder porque estaba en el extranjero y jugaba al fútbol allí. Acababa de confirmarse», agregó.

Arhan presentó esta demanda de divorcio de divorcio a través de su asesor legal, Singgih Tomi Gumilang, como se registra en el Sistema de Información de Búsqueda de Case (SIPP).

El juicio tuvo lugar en privado, con la falta de información del abogado de Arhan.

Según el monitoreo de los medios, Azizah Salsha no envió representantes en el juicio. Esto fortalece la especulación de que la comunicación entre los dos ha sido cortada.

Los problemas de grietas domésticos de Arhan y Azizah han estado sobresaliendo desde hace algún tiempo. Se pueden ver signos de separación cuando Arhan eliminó todas las fotos de su unión con Azizah de su cuenta de redes sociales.

Mientras tanto, Azizah también se convirtió en una conversación pública después de ser visto interpretando a Padel con varios amigos, incluido Philo Paz, conocido como su antiguo amante. La presencia de Philo en este momento desencadenó varias especulaciones entre los internautas.

La noticia de este divorcio sorprendió al público, considerando que el matrimonio de Arhan y Azizah, que comenzó en agosto de 2023, estaba en el centro de atención porque se consideraba una mezcla de deportes y entretenimiento.

Sin embargo, hasta ahora no ha habido una declaración oficial de ambas partes relacionadas con las razones detrás de esta demanda de divorcio. El público ahora está esperando más desarrollos, incluida la posibilidad de aclaraciones de Arhan o Azizah con respecto al final de su matrimonio.