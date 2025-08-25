Demo ricuh en el DPR! Los estudiantes y Anarko fueron arrestados por la policía

Yakarta, Viva – Acción reunión una combinación de elementos de la sociedad, estudiantes, hasta alumno frente al edificio RPD/MPR RI, Senayan, Central Yakarta, lunes 25 de agosto de 2025, terminó en el caos. La policía aseguró docenas de personas sospechosas de estudiantes al grupo anark.

Jefe de la Unidad Central de Investigación Penal de la Policía del Metro de Jakarta, Comisionado Senior de Policía, Roby Saputra, confirmó la existencia de docenas de masas asegurado.

«Hay estudiantes y Anarco, todavía somos datos», dijo cuando se confirmó.

La acción que comenzó esa mañana originalmente se estaba volviendo tranquila. Sin embargo, la escalada de las masas aumentó cuando cientos de personas empacaron el área frente a la puerta del DPR. Según los datos recopilados, alrededor de las 10:00 WIB, hasta 15 personas fueron aseguradas con éxito, que consta de 4 estudiantes y 11 personas supuestamente Anarco Group. En breve, otros cuatro estudiantes también fueron asegurados desde la puerta trasera del complejo DPR.

Los disturbios estallaron cuando las masas arrojaron el vehículo para dañar la carpa de tráfico a la salida de la carretera de peaje DPR/MPR RI. También se informó que las masas dañaron el concreto del carril de la autobús y arrojaron el aparato con piedras. Los oficiales de policía fueron asistidos por Brimob y el TNI intervino para hacer el masaje de las masas alrededor del paso elevado de Ladogi.

