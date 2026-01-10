‘The Audacity’ pone de relieve el lado humano de Silicon Valley

Para Silicon Valley en 2026, ¿será una época de Renacimiento o un regreso a la Edad Media? Red AMC‘s «La audacia”tiene como objetivo sondear todo el poder, el drama y la influencia que emana de San José y sus alrededores.

estrellas Billy Magnussen y Simón Helberg participó en Variedaden la cumbre anual en el Consumer Electronics Show en Las Vegas el 7 de enero para ver una vista previa de la comedia dramática que se estrenará el 12 de abril en AMC Network. Creada por Jonathan Glatzer, alumno de “Better Call Saul” de AMC y “Succession” de HBO, “The Audacity” gira en torno a un aspirante a director ejecutivo de tecnología interpretado por Magnussen y un fundador e inventor exitoso pero profundamente alienado interpretado por Helberg.

Daniel McDermottdirector de contenido de AMC Networks y presidente de AMC Studios, y productor ejecutivo de “The Audacity” Gina Mingacci también participó en la sesión que se presenta en el episodio de hoy de VariedadPodcast «Strictly Business» de.

«Este programa es un retroceso en muchos sentidos a los orígenes de la narración de AMC con programas como ‘Mad Men’ y ‘Breaking Bad’, ‘Better Call Saul’, ‘Killing Eve'», explica McDermott. «Nos centramos en tres cosas principales: una, son los personajes relámpago en una botella que pueden estallar y convertirse en parte de la conversación cultural. Podemos ponerlos en un cartel y todos sabrán que es Duncan». [Magnussen’s character] De ‘La Audacia’. La segunda es que llevan a la audiencia a un mundo o subcultura única que no hemos visto retratada o que no hemos visto retratada de esta manera particular. Y la tercera es que queremos ser entretenidos y divertidos, por supuesto, pero también queremos que nuestros programas tengan un significado y un lastre cultural real y traten sobre algo importante”.

El entusiasmo de Magnussen por su papel como líder de una nueva empresa de minería de datos es palpable. Inmediatamente se sintió atraído por el tema y impresionado por los guiones de Glatzer.

«Hay momentos en la historia en los que hay un Renacimiento y Silicon Valley es uno de esos momentos en nuestra era moderna que está definiendo a la humanidad», observó. «Qué mejor lugar para hacer una comedia negra que ese lugar que desarrolla nuestra sociedad en este momento. Para mí, después de 20 años en esta industria, ves el guión que escribió Jonathan Glatzer y piensas: ‘Maldita sea, esto es fantástico’. “

A Helberg le preguntaron si investigó mucho sobre las grandes tecnologías y la inteligencia artificial para darle vida a su personaje. “No tuve que investigar sobre la soledad”, bromeó.

«Mi personaje, Martin, como muchas personas probablemente en el Valle, es un genio inadaptado. Fue a Stanford a los 15 años, ganó una gran cantidad de dinero desde el principio en tecnología y ahora pasa cada minuto encerrado en su garaje con una IA que está desarrollando para ayudar a los adolescentes alienados», explicó Helberg. «Pero tiene su propia hija adolescente alienada a quien descuida por completo y también a todas las demás personas que lo rodean. Es un poco recluso. Y hay soledad en el corazón de todos los personajes, y todos están tratando de conectarse, y están tratando de conectarse a través de la tecnología, lo cual tiene algunos inconvenientes».

“The Audacity” es un gran cambio para AMC y los productores en un momento en el que es extremadamente difícil lanzar conceptos totalmente originales en medio de la avalancha de material basado en IP que gira en torno a la televisión lineal y en streaming. Mingacci, un ex ejecutivo de AMC que fue productor ejecutivo del drama de BBC America/AMC “Killing Eve”, dijo que ese alto obstáculo es una razón más para buscar proyectos nuevos y distintivos.

«En realidad, fue el mismo desafío que ‘Killing Eve’, es decir, no tenemos tanto dinero como todos los demás, ni tanto tiempo para hacerlo, pero quieres estar aquí. Quieres jugar aquí y ojalá lo hayamos cumplido», dijo Mingacci. «No hay nadie mejor que AMC para hacer que personajes moralmente complejos cobren vida. Y esos son programas muy específicos que son difíciles de hacer en este momento».

