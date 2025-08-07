Theo von, WWE, Comic-Con, NASCAR

El regreso de «Rey de la colina«Está con un gran comienzo en Hulu, donde ha sido uno de los mejores programas de la plataforma desde el estreno del lunes. Ayudando a difundir la palabra y reintroducir a Hank Hill, familiares y amigos hasta audiencias, Disney Entertainment Television pateó una serie de vínculos de marketing, activaciones y otras asociaciones. Eso ha incluido todo, desde Fortnite y NASCAR hasta lo que el trabajo, como contenido personalizado con Podcaster con Podcaster. Theo vonEl reciente San Diego del programa Cómic Atracción y un nuevo acuerdo de licencia de varios años para llevar la cerveza Alamo a los consumidores.

También de barril: «adquisiciones fuera de casa» en los estadios de béisbol de las Grandes Ligas a través de múltiples juegos de St. Louis y Texas; También en anillos profesionales de toros, ubicaciones de Walmart, teatros y conciertos de verano de Livenation en todo el país, además de la señalización y las promociones de televisión en la habitación en Disney Resorts Plus «King of the Hill» Menciones en el evento de fanáticos D23 en el Teatro El Capitan y en el F1 Miami Grand Prix. Y los lanzamientos de franquicias van a venir con Funkopops, Skateboards y Brickcraft.

«Han pasado 28 años desde que ‘King of the Hill’ se estrenó, por lo que nuestro equipo se propuso construir una campaña a medida que celebra el legado del programa y atacando a los espectadores de la serie original, al tiempo que lo hacía sentir fresco y moderno para una generación completamente nueva de fanáticos», dijo Shannon Ryan, presidente de Marketing, Entertainment Entertainment, que fue parte del equipo que ayudó a lanzar originalmente «King of the Hill» en Fox en 1997.

«Nuestro objetivo era crear un momento cultural tan icónico como el propio Hank Hill, con cada punto de contacto cuidadosamente elaborado para reflejar el ADN de esta querida serie», agregó. «Queríamos ir tan grandes como Texas, por lo que nos centramos en ejecuciones inteligentes y asociaciones audaces que sentimos que resonaría y se conectaría con los fanáticos de todas las edades».

Estos son algunos de los vínculos:

«El pasado fin de semana con el podcast de Theo von»: El presentador de podcast Theo Von fue visto en una Hank Hill animada en una entrevista de dos minutos y medio que se emitirá como un lugar incrustado durante el episodio del 4 de agosto (que contó con el invitado «The Rizzler»). El lugar también fue compartido en el podcast, «King of the Hill», Hulu y Disney+ Social Mankele.

Alamo Beer: Disney llegó a un acuerdo de varios años para un producto de cerveza Alamo con licencia, con una distribución limitada planeada para 2025 y un despliegue a nivel nacional en 2026. El producto con licencia ahora está disponible en HEB Stories en Texas.

Whataburger: La popular cadena de hamburguesas presenta «La hamburguesa favorita de Hank Hill», la #2 Double Meat Whataburger, en todas sus más de 1,000 ubicaciones estadounidenses hasta el 29 de septiembre. Eso incluye la promoción en el restaurante, así como a través del marketing digital.

NASCAR: «King of the Hill» se convirtió en el principal patrocinador del corredor de Iowa Joey Gase durante el fin de semana de doble cabeza de doble cabeza de NASCAR de Iowa. Eso incluía una envoltura de automóvil personalizada completa, traje de fuego personalizado y camisas personalizadas de la tripulación de boxes. Gase condujo en la serie de la Copa NASCAR Iowa Corn 350 impulsado por etanol para el garaje 66 el domingo 3 de agosto y en la serie NASCAR XFINITY Hy-Vee Perks 250 para Joey Gase Motorsports el sábado 2 de agosto.

San Diego Comic-Con: Detrás del Centro de Convenciones de San Diego, la experiencia inmersiva del patio trasero «King of the Hill» recreó a Arlen, Texas, con juegos de césped, latas de Alamo (agua), fotografías, sombreros de camioneros personalizados y premios como delantales, Alamo Koozies, Pins y rey de los tatones inspirados en la colina. Según Disney, 9.455 invitados visitaron la ventana emergente, con líneas que se extienden por el puerto deportivo de San Diego. También en Comic-Con, una cartelera digital de 9,000 pies cuadrados que promueve el espectáculo se sentó frente al centro de convenciones y se pudo encontrar obras de arte personalizadas en los ascensores del hotel Hilton.

Fortnite: Una «manada de papá» cronometrada al Día del Padre presentó a Hank Hill y a otros personajes de animación de TV 20, programados para el Día del Padre.

WWE: Para el show «Friday Night Smackdown» de la WWE en Boston el 15 de agosto, una letrina de lucha personalizada contará con «King of the Hill» y «King of the Hill» Digital Creative se mostrará en toda la arena. Las superestrellas de la WWE Sheamus y Johnny Gargano crearán videos inspirados en momentos del programa.

Festival de TV ATX: Después de un panel de reunión/renacimiento moderado por expertos para «King of the Hill», 300 invitados disfrutaron de una recepción de barbacoa en el patio trasero con comida, juegos, tumblers de Yething «Koth» y una operación de fotografía con Hank, Dale, Boomhauer y Bill.