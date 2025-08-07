¡Los 10 aviones de combate más grandes del mundo en 2025, el número 5 te hace mirar!

Yakarta, Viva -Dde el cielo siberiano hasta la región del Indo-Pacífico, el poder del aire del mundo moderno no puede separarse de la presencia avión de combate gigante. Su tamaño extraordinario les permite llevar más combustible, armas y sofisticados sistemas de aviónica.

Operado por países con fuerzas militares líderes como Estados Unidos, Rusia y China, estos aviones de combate son la columna vertebral de su defensa y aire ofensivo.

Aquí hay 10 el avión de combate más grande En el mundo a partir de 2025, informado de AviationA2z Viernes 8 de agosto de 2025.

1. Tupolev Tu-128 «Fiddler»

Todavía manteniendo el récord como el avión de combate más largo jamás hecho, TU-128 tiene una longitud de 29.7 metros y un rango de ala de 17.6 metros. Diseñado en la era de la Guerra Fría por la Unión Soviética, este avión funciona como una intercepción de larga distancia para proteger el espacio aéreo siberiano. Con un peso máximo al despegar alcanzando 43,700 kg, este avión puede volar más de 1,600 km/hora. Aunque solo se han producido 200 unidades y se han retirado desde 1990, su herencia sigue siendo eterna en la historia del aeroespacial ruso.

2. Dinámica general F-111 Aardvark

Con una longitud de 22.2 metros y un rango de ala de 18.8 metros, F-111 es uno de los planos de combate más versátiles. Diseñado para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, F-111 puede llevar a cabo bombardeos estratégicos y misiones de reconocimiento. La tecnología Swing Wing permite maniobras a alta velocidad y baja altura. Este avión se retiró en 1998, pero el historial se mantuvo fuerte, especialmente durante la operación de tormentas del desierto.

3. Sukhoi SU-30 «Flanker-C»



VIVA militar: avión de combate multirrusiano de la Fuerza Aérea Multi-Rusa rusa Sukhoi

El jet múltiple de Rusia tiene una longitud de 21.9 metros y es capaz de subir a 2,092 km/hora. Equipado con dos motores y doble tripulación, Su-30 está diseñado para largas misiones como patrullas aéreas y ataques de tierra. La existencia de un gran tanque de combustible lo hace superior en la capacidad. Países como India, China y Argelia también operan la variante SU-30.

4. Sukhoi SU-35 «Flanker-e»

SU-35 es una evolución más sofisticada de SU-30 con una longitud de 21.2 metros y la capacidad de maniobras extremas gracias a la tecnología de vectores de empuje. Este avión puede alcanzar velocidades de hasta 2,414 km/hora y transportar varios misiles y bombas guiadas. Este avión está operando activamente en la Fuerza Aérea rusa y se despliega en varias operaciones militares.

5. Chengdu J-20 «Mighty Dragon»



VIVA militar: aviones de combate de China, Chengdu J-20

Este chorro de sigilo chino tiene una longitud de 20 metros y está diseñado con un perfil de radar bajo. J-20 solo es operado por la Fuerza Aérea China y es un símbolo del surgimiento del poder aéreo del país. Este avión tiene una velocidad de más de 2,000 km/hora y está equipado con espacio de armas internas para mantener su capacidad de sigiloso.

Entonces, ¿por qué lo logras?

Chengdu J-20 es el primer avión de combate sigiloso realizado en Asia y uno de los tres solo chorro de quinta generación activo en el mundo (que no sea F-22 y F-35 de los Estados Unidos). El éxito de China hizo que este complejo jet sigiloso sorprendiera a muchos analistas militares mundiales.

Porque en solo 1-2 décadas, China logró ponerse al día con la tecnología militar y hacer del avión de combate sigiloso reconocido por el mundo, un logro que era casi inimaginable hace 20 años.

6. Sukhoi SU-57 «delincuente»

Como avión de combate de quinta generación de Rusia, Su-57 tiene una longitud de 20.8 metros y un ancho de ala de 14.2 metros. Diseñado para habilidades sigilosas y ataques de múltiples roles, este avión se basa en radar sofisticado, sensores infrarrojos y capacidades de vuelo supersónicas sin Afterburner (Supercruise). SU-57 comenzó a estar activo desde principios de 2010 y continuó desarrollándose.

7. Grumman F-14 Tomcat

F-14 tiene una longitud de 19.2 metros y es ampliamente conocido a través de la película «Top Gun». Este avión está diseñado para mantener la Fuerza de Tarea del portaaviones de la Marina de los EE. UU. Aunque ha sido retirado por los Estados Unidos en 2006, Irán todavía opera varias unidades. Este jet puede volar hasta 2,414 km/hora y llevar misiles y bombas guiadas.

8. Lockheed Martin F-22 Raptor



Viva militar: avión de combate Raptor F-22

Con una longitud de 18 metros, el F-22 es el primer avión de combate sigiloso que funciona. Diseñado específicamente para el dominio del aire, F-22 tiene una extraordinaria capacidad de maniobra y una velocidad máxima de más que Mach 2. Este chorro solo es utilizado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y se convierte en un estándar de oro en la tecnología de combate de aire.

9. Boeing f/a-18e/f Super Hornet

Super Hornet tiene una longitud de 18.8 metros y es el principal chorro de rol de la Marina de los EE. UU. Capaz de despegar de los portaaviones, este avión sirve varias misiones, como ataques, defensa y reconocimiento. Australia y Kuwait han hecho y utilizado más de 600 unidades.

10. McDonnell Douglas F-15e Strike Eagle

Con una longitud de 19.5 metros y una velocidad máxima de 2,575 km/hora, el F-15E está diseñado para una misión de larga distancia con alta precisión. Utilizado por los Estados Unidos, Israel, Arabia Saudita y Corea del Sur, Strike Eagle es famoso por su durabilidad y flexibilidad en varios escenarios de combate.