Acha Septriasa se divorció desde mayo de 2025, Vincent Verhaag se ha convertido oficialmente en ciudadano

Yakarta, Viva – Noticias sobre ACHA SEPTRIASA Que resultó estar divorciado de Vicky Kharisma sorprendió al público. Este artículo se filmó de inmediato en las filas más populares, especialmente en el canal Viva Showbiz.

Andre Taulanán El que insistió no quería mantener su hogar con Erin fue igualmente mirado. Sin mencionar el asunto Vincent Verhaag convertirse oficialmente en ciudadano de la última actualización Reza Gladys. Vamos, vea el resumen completo en la lista de las noticias más populares del Canal Viva Showbiz, jueves 7 de agosto de 2025.

¡Respondido! Acha Septriasa y Vicky Kharisma se han divorciado, ¿desde cuándo?

Acha Septriasa y Vicky Kharisma

La especulación de los ciudadanos sobre las relaciones domésticas de ACHA Septriasa y Vicky Kharisma finalmente encontraron un punto brillante. La pareja que se casó desde 2016 resultó haberse divorciado oficialmente desde el 19 de mayo de 2025.

Basado en una copia de la decisión cargada en el directorio de la decisión de la Corte Suprema de la República de Indonesia, los jueces del Tribunal Religioso Central de Yakarta otorgaron la demanda de divorcio presentada por Acha Septriasa, con el nombre original de Jelita Septriasa Binti IR Sagitta Ahimsha – Verstek porque el defensor de Vicky Kharisma, no asistió a la audiencia.

Andre Taulany no quiere mantener el hogar: ¡por ese infierno más tarde!

Andre Taulay está terminando firmemente su hogar con Rien Wartia Trigina, después de más de dos décadas juntos. Este proceso de divorcio se conoce como una opción final que ya no es negociable.

Esta decisión fue revelada por el abogado de Andre, Fahmi Bachmid. En su declaración, Fahmi dijo que su cliente había estado reteniendo el sufrimiento durante demasiado tiempo en su matrimonio, y ahora ha llegado a un punto en el que mantener un hogar ya no es una elección saludable.

Vincent Verhaag marido Jessica Iskandar se convirtió oficialmente en ciudadano



Vincent Verhaag Dan Jessica Iskandar.

Feliz noticias envolvió la familia de Jessica Iskandar. Su esposo, Vincent Verhaag, se convirtió oficialmente en un ciudadano indonesio (WNI), marcó un nuevo capítulo en sus vidas. Esto se conoce a través de Instagram cargue Jessica y Vincent.

Este proceso fue confirmado por el Ministro de Derecho de la República de Indonesia, Supratman Agtas, a través de Instagram, enfatizó que la administración de la ciudadanía de Vincent era transparente y responsable.

Reza Gladys niega las acusaciones del soborno de jueces y fiscales: soy un pueblo común

El nombre Reza Gladys regresó a la atención pública después de una seria acusación sobre el presunto soborno contra jueces y fiscales en un caso legal que lo involucró a él y a la artista Nikita Mirzani. En una de las audiencias que se celebró recientemente, la Nikita incluso obligó al juez a jugar la votación registrada que supuestamente contiene la conversación de Reza al dar dinero de lubricación a la aplicación de la ley.

Sin embargo, Reza Gladys, conocida como médico y hombre de negocios en el campo del cuidado de la piel, negó explícitamente todas las acusaciones. Consideró que la acusación era muy irrazonable y era solo una forma de marco negativo contra él.

