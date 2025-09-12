‘The Hunting Wives’ se renovó para la temporada 2 en Netflix

El éxito «Las esposas de caza» – cual Netflix con licencia de León Después de que el espectáculo fue diseñado originalmente para emitirse en Starz, ha sido renovado para una segunda temporada, anunció el streamer. El programa fue un éxito inmediato en Netflix después de su lanzamiento del 21 de julio, pero la renovación tomó algo de tiempo, dijeron las fuentes, porque sus ventas internacionales tenían que estar desenredadas para que fuera un original de Netflix en el streamer global. Según el anuncio, la segunda temporada, de Lionsgate y 3 Arts Entertainment, «se lanzará exclusivamente como una serie de marca Netflix en casi todos los países que Netflix está disponible, con el elenco original listo para repetir sus papeles».

En los datos proporcionados por el streamer, el drama jabonoso «Pasó cinco semanas en la lista global de televisión de los 10 mejores ingleses», y acumuló más de 20 millones de visitas durante ese tiempo, a pesar de que solo estaba disponible en los Estados Unidos.

«The Hunting Wives» gira en torno a la reina Texana Bee Margo (Malin Åkerman) y la recién llegada de la ciudad Sophie (Brittany Snow), y los crímenes en los que se han involucrado, ya que también llevan a cabo una asuntos tórridos. La temporada 1 terminó en un enorme cliffhanger (¡literalmente!): Sophie empujó al cuerpo del hermano de Margo, Kyle, de un acantilado a un río, pero accidentalmente había respondido una llamada de Margo en el teléfono de Kyle. ¡Mucho que resolver! Un nuevo logline de la temporada 2 se burla de su reunión: «Al comienzo de la temporada 2, Sophie y Margo están en las salidas. Pero muy pronto, los viejos secretos y los nuevos enemigos los obligan de nuevo.

«The Hunting Wives» fue adaptado por la creadora de «Hightown» Rebecca Cutter de la novela de May Cobb de 2021 del mismo nombre, y la segunda temporada continuará su historia. En VariedadLa revisión del programaAlison Herman lo elogió por sus elementos de guerra de cultura satírica, escribiendo: «‘The Hunting Wives’ es una historia del choque de cultura estatal de color azul rojo, una premisa que sigue siendo su elemento más interesante incluso después de que un cadáver interrumpe el procedimiento».