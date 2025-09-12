3 cosas que mirarán a la Comisión XI con respecto al ministro planeado de Purbaya Sound Banking RP 200 T

Yakarta, Viva – Plan del Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa Retiron Rp200 Billion dana El gobierno que ha sido resuelto en el banco Indonesia (BI) para ser colocado en el sector bancario Cierre el centro de atención.

Presidente de la Comisión de la Cámara de Representantes XI, Mukhamad Misbakhun Respondiendo, este paso tiene el potencial de aumentar el espacio de liquidez y expansión crédito. Sin embargo, debe llevarse a cabo en una dirección clara y productiva.

«Entendemos el entusiasmo del gobierno para que los fondos que se resuelven se pueden mover. Pero la clave del éxito está en la distribución objetivo», dijo Misbakhun en una declaración escrita en Yakarta, el viernes 12 de septiembre de 2025.

Afirmó que esta política no debe detenerse en la adición de liquidez que luego fue absorbida nuevamente en el instrumento monetario de BI. Por esta razón, se necesita una estrecha coordinación para que los objetivos fiscales y monetarios estén en armonía, manteniendo la estabilidad de la inflación y el tipo de cambio, mientras que garantizar el crédito realmente ingresa al sector real.

Misbakhun dijo que había tres aspectos principales que serían la preocupación de la Comisión de la Cámara de Representantes XI. Primero, la orientación: la colocación de fondos no debe limitarse a Himbara, sino que también llega a bancos privados y otros bancos comerciales nacionales, y se dirige a sectores que pueden crear empleos significativamente.

Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas), Purbaya Yudhi Sadewa durante una reunión con la Comisión de la Cámara de Representantes XI Foto : Captura de pantalla del parlamento de youtube tv

Segundo, Supervisión: la realización crediticia debe ser monitoreada para no detenerse en el balance bancario. Tercero, Políticas de apoyo: este paso será más efectivo cuando se combina con otros estímulos, como intensivo en mano de obra, incentivos fiscales y apoyo de vivienda.

«Con una combinación de políticas que se fortalecen entre sí, efecto multiplicador se puede maximizar. Esta es una forma de retirar los fondos para que realmente tenga un impacto real en la gente «, enfatizó.

Además, Misbakhun enfatizó que la Comisión de la Cámara de Representantes XI continuará supervisando las políticas económicas del gobierno. «El objetivo es claro: mantener la estabilidad financiera, alentar el crecimiento inclusivo y abrir más oportunidades de trabajo para la comunidad», concluyó.