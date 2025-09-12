Nacido del útero de los combatientes, es obligatorio cuidar a la nación

Yakarta, Viva -El foro de comunicación de Putra Putri Purnawirawan y los hijos e hijas de Tni-Polri (Fkppi) Cumpleaños conmemorativos (CABAÑA) 47 con espíritu nacional.

El presidente del FKPPI KB, Pontjo Sutowo, enfatizó que el impulso del 47 aniversario debe usarse como un refuerzo de la solidez organizacional y el espíritu nacional. El aniversario lleva el tema ‘unido en diversidad, fortalecimiento Resistencia Nacional para desarrollar el país ‘.

«Fkppi nació del útero de los luchadores de la nación. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad moral cuidar la diversidad, fortalecer la resiliencia nacional y asegurar que Indonesia continúe avanzando en el marco asociación«Dijo, viernes 12 de septiembre de 2025.

El presidente del comité directivo, Mohammad Salahuddin, agregó que la conmemoración de este año no solo fue ceremonial, sino llena de sustancia.

«A través de una discusión nacional, queremos proporcionar espacio para la próxima generación para que FKPPI pueda continuar adaptándose a los desafíos de los tiempos sin perder su identidad», dijo Saladin.

Mientras tanto, presidente del comité de implementación del 47 aniversario, H. Anton Sukartono Suratto, quien también es el vicepresidente de la Comisión de la Cámara de Representantes I, expresó su agradecimiento a todas las partes involucradas.

«La conmemoración de este aniversario es un impulso para reforzar la determinación de mantener la unidad nacional.

El 47 aniversario de Fkppi comenzó con una peregrinación al cementerio de los Héroes de Kalibata. La serie de eventos continuó con un Día de Acción de Gracias a la que asistieron la Junta Central, fideicomisarios de TNI-Polri, a miembros de FKPPI de toda Indonesia, tanto atrayendo como en línea.

No solo eso, Fkppi también celebró una discusión nacional al presentar figuras estratégicas, como el Presidente General del Fkppi KB Pontjo Sutowo, Maj. Gen. (ret.) I Dewa Putu Rai, Laksda tni (Ret.) Robert Mangindaan, a expertos en políticas públicas y Resiliencia Nacional Dr. Andi Widjajanto. Este foro es un espacio estratégico para fortalecer el valor de la diversidad al tiempo que fortalece el compromiso de la próxima generación en el mantenimiento de la unidad nacional.

A través de esta conmemoración, Fkppi enfatizó que su compromiso de permanecer a la vanguardia del mantenimiento de Pancasila, la Constitución de 1945, así como la unidad nacional y la unidad.