Ya Viene, John Herdman Trae Asistente De Nivel Mundial Para La Selección Nacional De Indonesia

VIVA – Nuevo entrenador Equipo Nacional Indonesia, Juan Herdman llegó a Indonesia el sábado 10 de enero de 2025. El entrenador inglés trajo a su figura de confianza en el sector del fitness, concretamente César Meylan.

El hombre cuyo nombre completo es Cesar Marius Philippe Meylan es un preparador físico canadiense. El hombre que nació el 22 de noviembre de 1984 no sólo es conocido como practicante de campo, sino también como investigador en ciencias del deporte con una sólida trayectoria académica.

La carrera de Meylan en el mundo del coaching es bastante impresionante. Comenzó en 2010 dirigiendo un equipo de fútbol femenino en Canadá. Su largo recorrido en el fútbol femenino se prolongará hasta finales de 2022, al tiempo que consolida su reputación como deportista especialista en fitness.

A partir del 1 de enero de 2023, John Herdman reclutó oficialmente a Meylan para unirse al cuerpo técnico. La competencia de Meylan en el campo de las ciencias del deporte hizo que la Federación Canadiense de Fútbol no dudara en incluirlo en la estructura de la selección nacional.

Sin embargo, la unión de Meylan y Herdman en la selección nacional canadiense no duró mucho. En octubre de 2023, Herdman terminó su estancia en Canadá. Esta decisión también tuvo un impacto en la posición de Meylan, quien también fue removido del personal.

Los dos volvieron a trabajar juntos cuando Herdman fue nombrado entrenador del Toronto FC. Esa relación profesional continuó hasta que Herdman se separó del club de la MLS, a lo que también siguió la dimisión de Meylan.

Ahora, el dúo Herdman-Meylan vuelve a estar unido. Esta vez, nuevos desafíos nos esperan juntos en el Sudeste Asiático Selección Nacional de Indonesia. Meylan fue contratado para ayudar a mejorar el nivel físico de los jugadores y al mismo tiempo aportar el enfoque de ciencia del deporte que ha sido su marca registrada.

Meylan no sólo es activo en este campo, sino que también es conocido como investigador y escritor en el campo del deporte. Sus diversos trabajos relacionados con el desarrollo del rendimiento de los deportistas han sido publicados en diversas revistas científicas.

El nombre de César Meylan fue identificado como parte del cuerpo técnico de la selección nacional de Indonesia según los datos de llegada de autobuses recibidos en el aeropuerto de Soekarno-Hatta. John Herdman llegó primero a Yakarta con su esposa y su hijo el sábado (1/10), mientras que Meylan tenía previsto llegar un día después, el domingo (1/11).

Al unirse a Cesar Meylan, se cree que Herdman quiere construir las bases físicas de una selección nacional de Indonesia más moderna y competitiva para afrontar la apretada agenda de 2026.