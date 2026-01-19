Pep Guardiola da una respuesta reveladora en medio de la oportunidad de transferencia del Manchester City: ‘dice’

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, habló sobre la lesión de Oscar Bobb y la situación del traspaso con el movimiento en juego

Oscar Bobb podría dejar el Manchester City en el mercado de fichajes de enero (Imagen: )

Pep Guardiola respondió bruscamente a las preguntas sobre Oscar Bobb cuando el Manchester City llegó a Noruega sin él. El jugador de 22 años no ha jugado con los Blues desde que salió eliminado por 20 minutos en la victoria de la Copa de la Liga sobre Brentford en diciembre.

Desde entonces, Guardiola ha sugerido que la lesión del jugador no se vio favorecida por el hecho de que no estuviera listo para jugar, y estaba aún menos de humor para hablar del extremo cuando el City llegó al país de origen de Bobb. Cuando se le preguntó sobre su lesión, el técnico dijo: «Dice que no está en forma, por lo que no está en forma».

Bobb ha caído en el orden jerárquico en el City después de no impresionar esta temporada. Perdió la oportunidad de brillar cuando tuvo un inicio inusual en el partido de la Liga de Campeones en casa contra el Leverkusen; Después de ser sustituido en el descanso de ese partido, posteriormente quedó fuera de varios equipos antes de ser reintegrado para el partido contra Brentford.

¡SIGUE NUESTRA PÁGINA DE FACEBOOK DE MAN CITY! Últimas noticias y análisis de la página de Facebook del Manchester City de MEN

El City está dispuesto a dejar que Bobb se vaya este mes, ya sea cedido o con un contrato permanente, y el fichaje de Antoine Semenyo le ofrece aún más competencia para llegar al Etihad. Guardiola dijo en una respuesta desdeñosa que «no tenía idea» de si Bobb se iría en la ventana de transferencia de enero.

Aunque Bobb no juega por lesión, Phil Foden podría jugar con el City el martes a pesar de romperse un hueso en la mano en el derbi de Manchester. Guardiola dijo el sábado que su sustitución en el descanso no se debió a una lesión, pero parece que el jugador de 25 años sufrió una fractura, pero se la curó y está disponible para la selección.

El City buscará acercarse a asegurarse un lugar entre los ocho primeros en su partido contra Bodo/Glimt el martes por la tarde. Actualmente ocupa el cuarto lugar en la tabla de 36 equipos y podría poner un pie en los octavos de final antes de su último partido de esta primera fase en casa contra el Galatasaray la próxima semana.