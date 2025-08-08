Temporada 3 de ‘verano cruel’ en desarrollo con Olivia Holt regresando

Tal vez no sea tal verano cruel después de todo. Variedad ha aprendido exclusivamente de fuentes que una tercera temporada de «Cruel Summer» está actualmente en desarrollo en Hulu y Forma libre.

Olivia Holt protagonizaría y produciría la nueva temporada, repitiendo el papel de Kate Wallis de la temporada 1 de la serie. Además, Cori Uchida y Adam Lash han abordado como showrunners y productores ejecutivos. Jessica Biel y Michelle Purple producirían una vez más productores ejecutivos a través de Iron Ocean. Lionsgate TV es el estudio.

Los representantes de Disney declinaron hacer comentarios.

«Cruel Summer» fue creado originalmente por Bert V. Royal. La serie debutó en Freeform en 2021 y rápidamente se convirtió en el espectáculo más vendido en la historia de la red. Se renovó por una segunda temporada no mucho después de su lanzamiento, pero más tarde se informó que el programa iría a la ruta de la antología con un elenco completamente nuevo, una nueva historia y un nuevo showrunner para la temporada 2. También se informó que Royal había abandonado el espectáculo Después de filmar el piloto debido a diferencias creativas. Todavía fue acreditado como creador y como productor ejecutivo. La segunda temporada no fue tan bien recibida como la primera, y Freeform canceló el programa en 2023.

Junto con Holt, el elenco de la temporada 1 incluyó a Chiara Aurelia, Michael Landes, Froy Gutiérrez, Harley Quinn Smith, Allius Barnes, Blake Lee y Brooklyn Sudano. La primera temporada se centró en la historia de dos mujeres jóvenes en tres veranos: la popular Kate Wallis (Holt), que misteriosamente desaparece, y la nerd Jeanette Turner (Aurelia), acusada de estar conectado con la desaparición de Kate.

La temporada 2 protagonizada por Sadie Stanley, Griffin Gluck, Eloise Payet, Lisa Yamada, Sean Blakemore y Kadee Strickland. Se dijo que la temporada seguía «el ascenso y la caída de una intensa amistad adolescente. Acercarse de la historia de tres líneas de tiempo diferentes que rodean Y2K, la temporada gira y gira a medida que rastrea la amistad temprana entre Megan (Stanley), Isabella (Underwood) y el mejor amigo de Megan, Luke (Gluck), el triángulo de amor que floreció y el misterio de su vida en el futuro». «

Además de «Cruel Summer», Holt también protagonizó la serie Freeform-Marvel «Cloak & Dagger». Más recientemente, fue vista en la película de terror de comedia «Heart Eyes» y la serie de comedia de Peacock «Seed». Hizo su debut en Broadway como Roxie Hart en «Chicago» en 2023.

Uchida y Lash han escrito previamente para programas como «Parroquia» en AMC, «The Thing About Pam» en NBC, «Roswell, Nuevo México» en el CW y «Altered Carbon» en Netflix.

Holt es representado por WME, Entertainment 360, y Yorn Levine Barnes. Uchida es representada por WME, contenido anónimo, y Hansen Jacobson. Lash se representa por contenido anónimo y Hansen Jacobson.