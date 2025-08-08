¡Más rápido que las balas! SR-71 Blackbird se convierte en un avión espía que es imposible de ser perseguido por misiles, la tecnología sigue siendo un misterio

Viva – Imagine que estaba en un avión que conducía tres veces más rápido que una bala, a una altitud del borde exterior equivalente, con vistas de los arcos de la tierra debajo de los pies. El motor rugió al final de los límites de la capacidad humana, la temperatura del cuerpo de la aeronave se calienta hasta cientos de grados centígrados, y cada misil disparado hacia usted solo se quedará atrás.

Este es el Blackbird Lockheed SR-71, la obra maestra de la tecnología de aviación nacida en el medio de la paranoia de la Guerra Fría. Creado no para pelear, sino para ver sin ser visto, SR-71 depende de la velocidad y la altura como un escudo.

No lleve armas, no requiera maniobras para evitar complicados, solo estimular el acelerador y dejar amenazas en la distancia. Desde la misión de acechar el corazón del territorio enemigo hasta registrar registros de vuelo que no se han roto hasta el día de hoy, Blackbird es un símbolo de cómo la tecnología, la estrategia y la confidencialidad pueden unirse para formar leyendas.

1. Velocidad de registro de Nueva York a Londres que es inigualable

Reportado por The Guardian, el mayor James Sullivan y el RSO Maj. Noel Widdifield volaron con SR-71 de Nueva York a Londres en 1 hora 54 minutos 56 segundos, llegando Mach 3.2 (~ 2,455 mph) el 1 de septiembre de 1974.

Este logro aún sobrevive como el transatlántico récord más rápido para aviones con aire combinado.

2. Velocidad y altura del extremo: Mach 3 y superior y 85,000 pies

SR-71 puede volar sobre Mach 3, con una velocidad de velocidad hasta Mach 3.3 y la altura de roaming alrededor de 85,069 pies (~ 25.9 km). Si el misil se lanza en la dirección, la única opción es acelerar y salir del alcance.

Citado de Wired. Este avión espía fue desarrollado por la División Secreta de Lockheed, Skunk Works, bajo el liderazgo de Kelly Johnson, SR-71 fue una continuación de A-12. Tiene un diseño de sigilo con una sección de radar bajo y una sofisticada tecnología de entrada de aire para la estabilización de flujo supersónico.

4. Hecho de tiranio

La mayor parte de la estructura SR-71, incluso su predecesor A-12, hecho de titanio, metal que es difícil de obtener para los Estados Unidos en la Guerra Fría. Por esta razón, la CIA usa un seudónimo para comprar titanio de la Unión Soviética sin ser detectado

5. SR-72 «Hijo de Blackbird»: ¿sucesores hipersónicos?

Lockheed Martin Proponga el desarrollo de SR-72, aviones hipersónicos no tripulados que fueron diseñados para ir a Mach 6 y se espera que vuelen por alrededor de 2025, tienen el potencial de ingresar a los servicios en la década de 2030.

Algunos informes dicen que este vehículo utilizará un motor híbrido (ciclo combinado/TBCC basado en turbinas) que combina turbofán y scramjet para alcanzar y mantener velocidades extremas.

6. Tecnología de la Guerra Fría y Ikon Heritage

SR-71 es la respiración aérea más rápida y más alta de aire. RET para la retiación se llevó a cabo en 1998 (USAF) y 1999 (NASA). Ahora, su existencia en el museo se ha convertido en un símbolo de la supremacía tecnológica y la dureza de la inteligencia aérea estadounidense.