South TangerangVIVA -Un niño pequeño con las iniciales Ma (4) vida después de experimentar una serie de persecución llevada a cabo por sus propios padres en la ciudad de South Tangerang (Tangsel). La policía ha nombrado al padre de Aay (26) y la Sra. Ft (25) como sospechoso.

Jefe de policía de South Tangerang AKBP Victor Inkiriwang reveló que la víctima murió con una condición llena de heridas debido a la violencia contundente realizada repetidamente.

«Las víctimas iniciales son el hombre sexual, de 4 años. Las víctimas sufrieron contusiones, hinchando en la cabeza a las heridas de ampollas en la parte posterior y las dos extremidades inferiores debido a la violencia contundente. Las víctimas fueron cometidas por 6 eventos en diferentes días», dijo Víctor durante una conferencia de prensa, el viernes 8 de agosto, 2025 fue citado por dichos por tvonreews.com.

Según Víctor, la acción atroz fue desencadenada por las ásperas palabras del niño pequeño a sus padres. Al escuchar estos comentarios, Aay, quien era el padre de la víctima, inmediatamente desahoga la ira por la violencia.

«Palabras ásperas como ‘cerdos, perros y monos, y simplemente mueren allí’ a los perpetradores de Ft. Mientras que los perpetradores de FT se unían en violencia física agarrándose el cabello y arrastrándose al baño. Ft lo hizo cuando la víctima tenía sangre vomitada», explicó.

Victor agregó, FT, que trabajaba como guardia de farmacia, todavía estaba involucrado a pesar de que la víctima estaba en estado crítico. «Entonces, después de obtener mucha violencia, el niño también sufrió vómitos de sangre hasta que lo llevaron al hospital y la víctima murió», continuó.

Este caso fue revelado después de que la abuela de la víctima informó a la estación de policía de Ciputat relacionada con la muerte del nieto en el hospital. Aunque ambos sospechan, la policía decidió no retener el FT.

«Pero los perpetradores de FT que son las víctimas de las víctimas que no teníamos, con consideración debido a un sentido de humanidad, donde de ella todavía tiene una niña de un año», dijo Victor.

Por sus acciones, los dos perpetradores fueron acusados en virtud del Artículo 80 Párrafo (3) del RI Law Número 35 de 2014 por las enmiendas a la República de la República de Indonesia Número 23 de 2002 sobre la protección infantil y/o el Artículo 44 Párrafo (3) de RI Law Número 23 de 2004 Con respecto a PKDRT. La amenaza de una sentencia máxima de muerte, cadena perpetua o un máximo de 20 años de prisión.