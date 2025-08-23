





El ministro de estado, Ashish Shelar, recientemente apeló a Ganesh Mandals Para resaltar el valor exhibido por las fuerzas armadas indias durante la Operación Sindoor contra los terroristas en Pakistán, informó la agencia de noticias PTI.

Según los informes, el Ministro de Asuntos Culturales presidió una reunión de revisión en el Colegio de Pune después de que el Gobierno otorgó el estatus de ‘Festival Estatal oficial’ al Festival Ganesh, a partir del 27 de agosto.

Varios Ganesh Mandals One Hears se están preparando para resaltar Operación Sindoor y el valor de nuestras fuerzas. Si bien esa es una buena idea, especialmente el enfoque en nuestro personal de defensa y sus antecedentes, un poco de conocimiento sobre su papel en la Operación Sindoor será educativo e inspirador, especialmente para los jóvenes, algunos de ellos soñando con una vida en un uniforme de defensa.

Los Mandals son un buen medio para enviar cualquier mensaje. Con la alta densidad de las pisadas, son ideales para la comunicación edificante, reflexiva y del sol. También son buenos porque el grupo demográfico es variado. Tenemos hombres, mujeres y niños que llegan a los Mandals. El grupo de edad está en el espectro desde niños pequeños hasta personas mayores. Los grupos comprenden amigos y familias. Uno tiene una audiencia lista y, además, esa audiencia comprende personas de todos los ámbitos de la vida: amas de casa, profesionales, empresarios, los jubilados.

Un mensaje, un tema puede generar una conversación. Puede hacer que la gente piense. A veces, tal es el poder que puede hacer que las personas aprendan más, investigan y cambien una vida.

Puede haber mucho que intercambiar desde anticorrupciónLa igualdad de género, las preocupaciones ambientales y la preservación, abordar algo como infra y caos, obedecer las reglas de tráfico: el mandal se convierte en el medio para un mensaje. Deje que esto no sea sobre alguien que «supere» al siguiente en términos de decoraciones, pero simplemente relevante, en el punto, comunicación que invita a la reflexión.





