El novato de los Cowboys, RB, deja el juego de pretemporada con una lesión en el tobillo

Justo cuando las cosas parecían comenzar a verse mejor para el Dallas Cowboys En su posición más vulnerable, otro revés está listo para sacar el viento de sus velas.

En el último juego de pretemporada de los Cowboys contra el Atlanta Falcons El 22 de agosto, el corredor novato y el posible titular Jaydon Blue se vio obligado a salir del juego en la segunda mitad después de una lesión en el tobillo.

Es el segundo revés de lesiones significativas para Blue en la pretemporada. El 7 de agosto, Blue tuvo que Deja la práctica con una lesión en el tobillo y había estado fuera durante varias semanas antes del juego contra los Falcons.

La primera vez que Blue resultó herido, acababa de comenzar a Gane representantes con la ofensiva del primer equipo.

Contra los Falcons, Blue tuvo 9 acarreos para 25 yardas y 1 touchdown antes de ser herido corriendo el balón en la segunda mitad. Fue la primera acción de pretemporada para Blue después de que se perdió los primeros 2 juegos de pretemporada debido a su lesión original en el tobillo.

Blue fue una selección de quinta ronda (No. 149 en general) en el 2025 Draft de la NFL fuera de la Universidad de Texas.

Los Cowboys tienen hasta el 26 de agosto para reducir su lista de 53 hombres y abrir la temporada el jueves 4 de septiembre, con un juego de carretera contra el campeón defensor del Super Bowl Filadelfia Eagles.

No está claro por qué Blue estaba jugando

Es justo hacer la pregunta de por qué Blue estaba incluso en el juego, porque cuando lo pensamos críticamente, realmente no tiene ningún sentido.

Blue ya había mostrado lo suficiente en el campamento de entrenamiento que se le consideraba cerca de ser el corredor inicial para el 7 de agosto, casi garantizándole un lugar en la lista de 53 hombres. El movimiento inteligente habría sido proteger su tobillo hasta el abridor de la temporada regular y aumentar su trabajo en la práctica hasta ese primer partido.

Podemos culpar a eso en un Entrenador en jefe de novato en Brian SchottenheimerLo que hará poco para ayudar a los Cowboys o sus fanáticos cuando salgan al campo contra los Eagles.

No hay nada que los Cowboys pudieran haber discernido al ver jugar a Blue contra el Falcosn que no pudieron haber descubierto en la práctica.

El azul parecía superar a un par de veteranos

Blue no tardó mucho en robar representantes de un par de veteranos agentes libres traídos para competir por el lugar inicial de corredores: al 30 de julio ya había comenzado a jugar antes. Miles Sanders y Javonte Williams.

«Correr novato Jaydon Azul Tengo repeticiones con el primer equipo hoy por primera vez «, Reportero de los Cowboys Clarence Hill Jr. escribió en su cuenta oficial de X el 30 de julio. «Es un ejemplo de su crecimiento y desarrollo».

«Por primera vez el miércoles, el corredor novato Jaydon Blue tomó representantes del primer equipo con la ofensiva junto con Dak Prescott«, Escribió Tommy Yarrish en el Sitio web oficial de Cowboys. «En su mayor parte, Blue estaba corriendo con el segundo equipo, pero realizó el salto hoy y tuvo un par de acarreos en el medio. Miles Sanders y Javonte Williams también estaban tomando representantes del primer equipo, pero claramente Blue ha hecho lo suficiente para que este equipo de entrenadores le diera su primer tiro».