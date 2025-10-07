Taylor Swift explica por qué no está jugando Super Bowl en ‘Fallon’

No voy a mentir Taylor Swift‘s Entrevista con Jimmy Fallon en «The Tonight Show» transmisión El lunes por la noche estaba del lado de Lite: en un momento hablaron extensamente sobre el pan.

Pero durante uno de los juegos de marca registrados de Fallon, se le pidió a Swift que dijera cuáles de los cinco rumores que había encontrado en línea eran ciertos, y el primero fue que ella rechazó una oferta para actuar durante el Super Bowl Show de medio tiempo porque ella no poseería los derechos de las imágenes de rendimiento. Ella hizo una cara pero no dijo nada.

Sin embargo, en la versión ampliada de la entrevista publicada en el programa sitio web, Ella habló sobre el Super Bowl por mucho tiempo.

Después de negar con un «no» plano que los derechos de las imágenes fueron la razón por la que se negó a actuar, básicamente explicó que su equipo solo había recibido preguntas amplias de Roc Nation, que programas el entretenimiento del Super Bowl, sobre si estaría interesada, en lugar de una oferta formal, y que de cualquier manera, está demasiado preocupada por su prometido, lo que quiera, el final de Kansas City, Travis Kelce, incluso sobre el juego de un juego, por el que no piensa en el juego de un juego, por un juego. Presume que los Chiefs estarían en el Super Bowl, porque los artistas de medio tiempo se anuncian a principios de la temporada).

Hablando de Roc Nation, que supervisa el entretenimiento del Super Bowl, incluido el espectáculo de medio tiempo, Swift dijo: «Jay-Z siempre ha sido muy bueno conmigo, nuestro [business] Los equipos están muy cerca. A veces llaman y dicen: ‘¿Cómo se siente sobre Bleh? [meaning this or that issue]. Y eso no es, como, un oficial Oferta o un aspecto oficial o como una conversación en la sala de conferencias, más ‘¿Cómo se siente al respecto en general?’

Y siempre podemos decirle la verdad, que es que estoy enamorado de un tipo que hace ese deporte en ese campo real, como, [professional football] es el ajedrez violento. Eso es gladiadores sin espadas. Eso es peligroso. Soy, [for] toda la temporada, encerrado Sobre lo que ese hombre está haciendo en el campo. ¿Te imaginas si él está ahí afuera todas las semanas, poniendo su vida en la línea, haciendo esto muy peligroso, muy alta presión y deporte de alta intensidad, y estoy como [goofy voice]¿Me pregunto cuál debería ser mi coreeo? ¡Creo que deberíamos hacer dos versos de «Shake It up», en «Cruel Summer» sería genial! «

Ella se rió antes de agregar: «Esto no tiene nada que ver con Travis, le encantaría que lo hiciera. Pero estoy demasiado encerrado».

Entonces, Swifties tendrá que esperar un rendimiento de medio tiempo del Super Bowl … hasta nuevo aviso.