Antam se disparó RP. 2,284 millones/gramo, Global Varies

Yakarta, Viva – Precio que no es La producción de PT Aneka Tambang TBK (Antam) tiene un precio de RP 2,284,000 por gramo en comercio Hoy. El precio aumentó en RP 34,000 en comparación con la negociación de ayer y regresó a la impresión registro Nuevo precio.

Citado de la unidad de datos de la unidad de procesamiento y purificación de Antam Mulia Mulia Mulia, lunes 6 de octubre de 2025, el precio de la recompra o recompra El oro se establece para RP2,132,000 por gramo.

El precio del oro se basa en el tamaño, que es de cinco gramos vendidos para RP. 11,195 millones, 10 gramos de Rp. 22,335 millones, 25 gramos de Rp. 55,712 millones y 50 gramos de RP. 111,345 millones. Luego, 100 gramos de oro tiene un precio de Rp 222,612 millones, 250 gramos Rp. 555,265 millones y 500 gramos de oro RP 1,112,320 millones.

Además, para el Antam de tamaño de oro más pequeño y más grande que se vende hoy, que es de 0,5 gramos con un precio de RP 1,192 mil y 1,000 gramos por valor de Rp 2,224.6 mil millones.

Para tener en cuenta, el precio de las ventas de barra de oro de Antam no incluye impuestos. De acuerdo con PMK No. 34/PMK.10/2017, las transacciones de precios de venta están sujetas a descuentos fiscales.

Barras de revestimiento de oro a PT Antam TBK con un valor nominal de más de RP 10 millones, sujeto a PPH 22 de 1.5 por ciento para los titulares de NPWP y el 3 por ciento para NPWP. PPH 22 para las transacciones de recompra se deduce directamente del valor total.

El oro se vendió en boutique de oro metal metal Pt Aneka Tambang TBK (Antam).

Oro global

Mientras tanto, los precios mundiales del oro varían en el comercio esta mañana. Alentado por el pastern económico y político en los EE. UU., Lo que puede aumentar las expectativas de disminución en las tasas de interés de referencia de EE. UU.

Reportado de Los tiempos económicosEl precio del oro en el mercado spot internacional dura en US $ 3,961.64 por onza. Mientras tanto, los precios del oro de los Estados Unidos para la entrega de diciembre aumentaron un 0.2 por ciento a US $ 3,985.5 por onza.

https://www.youtube.com/watch?v=oyq23vo5_b8