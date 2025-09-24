Taylor Swift anuncia el vinilo exclusivo de Target para ‘Life of a Showgirl’

Los swifties estaban comenzando a perder la fe en que Objetivo, Taylor SwiftEl socio minorista desde hace mucho tiempo obtendría su propia edición exclusiva de vinilo de «La vida de una showgirl«, Como se rumoreaba anteriormente, con solo nueve días para el final hasta la fecha de lanzamiento del 3 de octubre. Pero esa piedra no se queda sin remo.

La edición objetivo tiene su propio subtítulo, como lo han prometido otras variantes que ha prometido para este lanzamiento: se llama la edición «La vida de una showgirl: The Crowd Is Your King», presionada en lo que se está facturando oficialmente como Vinyl de Spritz Pink Spritz. Más específicamente, presenta un «vinilo Pearlescente de color rosa y amarillo pálido con brillo dorado», una manga de puerta de puerta personalizada, un póster grande de doble cara, un poema escrito por Swift y fotos previamente invisibles.

Las palabras que pueden ser más significativas aquí son: «Cantidades limitadas disponibles, mientras que los suministros duran». El álbum se vende a través del sitio web de Target, y se espera que sea una venta allí, por cuánto tiempo, pocos pueden adivinar, ya que la cantidad que se lanza no se está haciendo pública. Pero los fanáticos recibirán otra oportunidad cuando se lanzan copias adicionales a medida que el álbum sale a la venta a la medianoche del próximo jueves por la noche a unas 500 tiendas Target en todo el país.

«Una showgirl sabe guardar algunos de sus mejores trucos para el gran final», publicó Swift en su cuenta de Instagram. «The Life of a Showgirl: The Crowd Is Your King Edition en Summertime Spritz Pink Shimmer Vinyl está disponible para pre-pedido ahora exclusivamente en @objetivo mientras se duran los suministros «.

Target anunció anteriormente que tendría tres prensas exclusivas de CD del álbum a la venta; Esas no fueron designadas como ediciones limitadas, y las imágenes repetidas de portada que Swift ya había utilizado para ediciones limitadas en su tienda web, que se había agotado rápidamente. En el momento de ese anuncio, la única referencia de Target al vinilo era el aviso de que llevaría la edición de vinilo estándar del álbum.

Sin embargo, este nuevo lanzamiento de LP, además de ser una carrera limitada, incluye obras de arte delantera y posterior que no se ha utilizado previamente para ninguna otra edición.