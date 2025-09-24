¿Cuánto tiempo durará Sinclair, Nexstar Jimmy Kimmel Blackouts?

El martes por la noche, los espectadores en más de 60 mercados estadounidenses no podían ver «Jimmy Kimmel ¡Vivir!» – Su primer show de regreso Después de una suspensión de una semana de Disney, en su local abecedario estaciones. Los boicots de Kimmel por dos grandes grupos de estaciones de televisión, Sinclair y NexstarClaramente condujo a muchos fanáticos en esas áreas para ver su monólogo en YouTube, donde ABC lo publicó poco después de la medianoche ET. Rápidamente se convirtió en el video más visualizado del programa en la plataforma hasta ahora en 2025.

Aparentemente, Sinclair y Nexstar se está negando a aire «Jimmy Kimmel Live!» En protesta por los comentarios, Kimmel hizo la semana pasada sobre el asesino de Charlie Kirk. (En su lugar, Sinclair y Nexstar emitieron una programación de noticias en sus estaciones.) Existe esta trama muy discutida: el presidente de la FCC, Brendan Carr, quien quiere promover los esfuerzos de las estaciones de televisión locales para retirar la programación de tendencia liberal, sugirió que la agencia busque investigaciones en la «distorsión» contra las quejas de Kimmel y, en no tantas palabras, porque la CCC de la vida por las que se demuestran la vida. Los críticos lloraron mal, acusando a Carr de intentar frustrar el discurso a él y a la administración Trump no les gusta. Nexstar y Sinclair quieren FCC para levantar la regla del límite de propiedad de la estación de televisión del 39%, con la adquisición de TEGNA propuesta por $ 6.2 mil millones de Nexstar que requiere la aprobación de la FCC. Ergo, la suposición es que esas compañías quieren obtener las buenas gracias de Carr.

Cualesquiera que sean las motivaciones para Sinclair y Nexstar, la pregunta ahora es: ¿cuándo traerán de vuelta «Kimmel» (si alguna vez) a sus estaciones? ¿Y quién tiene más que perder: Disney y ABC, o Sinclair y Nexstar?

El miércoles, Nexstar dijo que está «continuando evaluando el estado de Jimmy Kimmel Live! En nuestras estaciones de televisión locales afiliadas a ABC, y el programa será adelantado mientras lo hacemos. Estamos involucrados en discusiones productivas con ejecutivos de la compañía Walt Disney, con un enfoque en garantizar que el programa refleje y respeta los diversos intereses de las comunidades a las que servimos ”.

Por ahora, no está claro cuánto tiempo «¡Live Jimmy Kimmel!» Estará fuera del aire en las 38 afiliadas de ABC de Sinclair y las 28 estaciones ABC de Nexstar. Los representantes de Sinclair no respondieron a las solicitudes de comentarios, y Nexstar no dice lo que podría suceder más allá del miércoles. Un portavoz de Disney declinó hacer comentarios.

Pero el impacto financiero en Disney, Nexstar y Sinclair sería «insignificante», incluso si el apagón de Kimmel se extendiera durante un año, según Matt Dolgin, analista de capital senior de la firma de investigación de Wall Street Morningstar.

«En pocas palabras, Disney saldría solo unos pocos millones de dólares» si los dos grupos de estación, que representan aproximadamente el 25% de la audiencia de la televisión estadounidense, se adelantaron «Jimmy Kimmel Live!» Durante los próximos 12 meses, según Dolgin. Para el gigante de los medios ($ 91.4 mil millones en ingresos para el año fiscal 2024) es apenas un error de redondeo. Dolgin estima que Nexstar y Sinclair colectivamente obtienen menos de $ 10 millones en ingresos publicitarios anualmente de «Kimmel».

«Disney estará bien de cualquier manera. Por esa razón, no espero que los propietarios de la estación lo empujen demasiado lejos», dice Dolgin. «Mucho más importante es la relación entre Disney y estos propietarios de estaciones, y, para mí, Disney tiene toda la influencia». El analista señala que ambos grupos de estaciones tienen acuerdos de afiliación con Disney que expiran en 2026, «y es fundamental que los propietarios de la estación renoven. Esto es mucho más importante que el impacto monetario actual de las preferencias».

El riesgo para los grupos de la estación «es que las personas se transmitirían porque querrían ver a Kimmel, o en el sentido más amplio marcado porque ese tipo de bloqueo específico de contenido habla con los derechos de la Primera Enmienda», dice el profesor Danilo Yanich de la Universidad de Delaware, un profesor de políticas públicas y administración cuya investigación se enfoca en la industria de los medios de comunicación.

El retroceso de los espectadores en los mercados de Sinclair y Nexstar, y la percepción de que se están desprendiendo de la ideología antib liberal del presidente de la FCC, podría hacer que las empresas sean cedidas. «Tienes un presidente de la FCC que funciona de una manera que nunca antes habíamos visto: es abiertamente partidista, diciendo que la función de la FCC es apoyar las políticas del presidente», dice Yanich.

Disney que decide no renovar los acuerdos de afiliación de ABC con Sinclair y Nexstar «es la opción nuclear», dice Yanich. Un comodín aquí es que si la FCC aumenta o elimina el límite de propiedad del 39%, eso podría dar lugar a grupos de estaciones de televisión mucho más grandes que tendrían más apalancamiento en las conversaciones con Disney. «La consolidación es poder. La FCC está preparada ahora para eliminar las restricciones de propiedad de transmisión», dice Yanich.

Dicho esto, si las relaciones con las estaciones locales se fracturaron por completo, y Disney opta por no renovar los acuerdos de afiliación de ABC con Nexstar y Sinclair, Disney recibiría un golpe financiero, pero no enfrentaría una amenaza existencial «, según Dolgin. Con sus servicios de transmisión y redes de cable, aún podría llegar a toda la nación con su contenido. Si no se renuevan los acuerdos de afiliación con Nexstar y Sinclair, Disney podría generar más ingresos a sus servicios de transmisión (Hulu, Disney+y ESPN Unlimited), lo que podría tener el 100% de la programación de ABC, lo que ayuda a compensar el impacto ya modesto de cualquier pérdida de televisión lineal, agrega el analista.

