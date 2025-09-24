Ashley Hansen se une a Forward Global como socio gerente de West Coast

Ashley HansenUn veterinario de Cine Studio Communications y ex Secretario Global del Duque y Duquesa de Sussex, ha sido nombrado socio gerente en la firma de gestión de riesgos y reputación Reenviar global.

Hansen dirigirá la expansión de la compañía de la costa oeste, construyendo en oficinas en DC, Miami y Nueva York. Forward Global ofrece comunicaciones estratégicas, gestión de riesgos, debida diligencia, investigación y servicios de ciberseguridad a una variedad de clientes corporativos y privados, incluidos MPA, LVMH, la Asociación Nacional de Baloncesto y 3M.

«Es fundamental que Forward Global esté físicamente presente en los mercados donde nuestros clientes nos necesitan más», dijo John Procter, socio gerente de Forward Global US «Los antecedentes excepcionales de Ashley que trabajan con marcas globales y individuos de alto perfil, combinado con su profunda comprensión del mercado de Los Ángeles, nos posiciona perfectamente para servir a los clientes que requieren el nivel más alto de asesoramiento estratégico y expertos en gestión de riesgos».

Hansen agregó que Los Ángeles «representa uno de los mercados más dinámicos e influyentes del mundo, donde el entretenimiento, la tecnología y el comercio global se cruzan de maneras sin precedentes. Estoy emocionado de presentar las capacidades de clase mundial de Global a este mercado y trabajar con clientes que dan forma a la cultura e impulsando la innovación a escala global».

Hansen aporta casi dos décadas de experiencia asesorando a los líderes de la industria en el entretenimiento, los medios y la filantropía, incluidos los roles ejecutivos senior en NBCUniversal, United Talent Agency, Annapurna Fotografías, y más recientemente, Archewell Hansen también sirvió en publicidad nacional en Warner Bros. Pictures y comenzó su carrera como productor de segmentos en «Good Morning America». Es la fundadora de la consultora Three Gates Strategies y reside en Los Ángeles con su esposo animador Todd Hansen.