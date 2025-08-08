Casos de ataque a hindúes, vandalización de templos en el Reino Unido, Canadá, EE. UU.: Gobierno







El indio gobierno ha reconocido oficialmente instancias de ataques contra hindúes y vandalismo de templos en el Reino Unido, Canadá, y Estados Unidos, según un comunicado realizado en el Lok Sabha el viernes, informó el PTI.

En una respuesta escrita a una consulta planteada por el diputado de Shiv Sena (UBT), Anil Yeshwant Desai, Ministro de Estado de Asuntos Externos, Kirti Vardhan Singh, confirmó que los casos de ataques dirigidos contra la comunidad hindú y la profanación de sus lugares de culto han recibido aviso del gobierno en los últimos tiempos.

Singh reveló que se han reportado cinco incidentes de vandalización de templos hindúes en los EE. UU. Desde el año pasado, junto con cuatro casos similares en Canadá. También se han observado casos en el Reino Unido, aunque ningún caso ha salido a la luz específicamente en Escocia, agregó, según el PTI.

Cuando se le preguntó sobre cualquier moción legislativa o parlamentaria que se discute en Escocia para abordar o condenar tales actos de Hinduphobia, Singh declaró que «no se está considerando actualmente ninguna moción contra la hinduphobia en el escocés en el escocés Parlamento. «

Respondiendo a las preocupaciones sobre la discriminación y la tendencia creciente de intolerancia religiosa contra los hindúes en el extranjero, Singh aseguró a la Cámara que el Ministerio de Asuntos Externos se involucra activamente con los gobiernos anfitriones en tales casos.

«Siempre que tales incidentes se llamen, el asunto se plantea rápidamente con las autoridades gubernamentales en cuestión. Esto se hace para garantizar la seguridad de las personas y organizaciones afectadas, así como para buscar medidas legales apropiadas para llevar a los culpables a la justicia», aclaró el ministro, según el PTI.

El problema ha planteado preocupación entre los legisladores indios y la diáspora por igual, especialmente dada la creciente frecuencia de delitos de odio dirigidos a las minorías religiosas en varias democracias occidentales.

India continúa monitoreando de cerca estos desarrollos y ha reiterado su compromiso de proteger los intereses y derechos de la comunidad india global, instando a los países anfitriones a tratar tales actos con la seriedad que merecen, informó la agencia de noticias.

(con entradas PTI)





