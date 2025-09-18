Alguna guía y ver la luz de arriba

Yakarta, Viva – Los residentes se sorprendieron por la acción hombre Iniciales B (20) quienes está decidido a escalar una vía aérea de alto voltaje adicional (Sutet) en la región OMSNorte de Yakarta.

Se sabía que la acción imprudente del hombre no se suicidaba, sino más bien un perpetradores alucinantes que lo llevaron a la cima de Sutet.

El jefe de policía de Koja, Kompol Andry Suharto, reveló que, además de ser guiados, los perpetradores también sintieron que habían visto una luz en la torre.

«Vio algo sobre brillantes, brillantes, por lo que subió», dijo, el jueves 18 de septiembre de 2025.

Aunque todo lo revelado de Andry, su partido llevaría al hombre inmediatamente al hospital para un examen psiquiátrico.

«Al igual que las alucinaciones, así que planeamos llevarlo al hospital para un psiquiatra», dijo.

Hombre con este Breses una acción imprudente trepar Torre Sutet en la región de Koja durante el día.

La acción hizo una escena de residentes locales, por lo que tuvo que informar el incidente a la lucha contra incendios (Damkar) para evacuar.

Sin embargo, cuando llegó el equipo de Damkar y quería comenzar la evacuación montando la torre, los perpetradores cayeron solos.

«Alhamdulillah, finalmente deprimido por su cuenta», dijo Kasudin Gulkarmat, North Yakarta, Gatot Sulaeman a los periodistas.

Gatot explicó, antes de escalar la torre, el hermano menor lo había prohibido. Pero no mucho después, cuando su hermano menor estaba un poco desprevenido, el autor inmediatamente llevó a cabo su intención.

«Después de que la hermana de la víctima entró en la casa para ayudar a cocinar con sus padres, y cuando salió su hermana, su hermano ya estaba alto en el Pole Sutet», explicó.

Ahora, el hombre ha regresado a su casa. Se desplegaron al menos 4 unidades de rescate de Damkar para evacuar.

TVONENEWS/Aldi Herlanda