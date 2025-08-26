Superar el problema de la TB, el Ministro de Asuntos Interior solicitó al jefe regional que usara la autoridad para hacer el manejo

VIVA – Ministro de Asuntos Interiores (Ministro de Asuntos Interiores) Muhammad Tito Karnavian le pidió al jefe regional, incluido el gobernador, el regente y el alcalde, que utilicen la autoridad y la autoridad poseída en el manejo de los problemas de tuberculosis (TBC). Se sabe que la enfermedad sigue siendo un problema importante experimentado por varias personas en Indonesia. Por lo tanto, el gobierno central continúa tratando de superarlo.

«Mr. President gave a very serious attention regarding the handling of the problem of tuberculosis, tuberculosis, and this requires our seriousness,» said the Minister of Home Affairs while leading the 8 (eight) Governor of the Tuberculosis Elimination (TB) forum at the Sasana Bhakti Praja Building (SBP), the Ministry of Home Affairs Central Office (Ministerio del Interior), Yakarta, martes (26/08/2025).

El manejo de la TB debe hacerse más intensamente a través de la cooperación cruzada, especialmente en las regiones. Además, dijo el Ministro del Interior, Indonesia, se había enfrentado a un caso más severo, a saber, durante Pandemi Covid-19. En ese momento, incluso la vacuna para Covid-19 no se había encontrado. Sin embargo, gracias al arduo trabajo de todas las partes simultáneamente, la pandemia se puede controlar de manera rápida y eficiente.

En el contexto de la tuberculosis, se conoce durante mucho tiempo el manejo, especialmente relacionado con la disponibilidad de vacunas. Por lo tanto, los esfuerzos de vacunación deben continuar intensificándose para que el caso de TB pueda reducirse.

«Por favor, compañeros jefes regionales que tienen poder, autoridad, política, recursos, se toman más en serio el manejo de esto», agregó.

Hizo hincapié en que el manejo de TB es algo importante que necesita la atención de todas las partes, especialmente el gobierno regional (Gobierno regional). Según el Informe Global de Tuberculosis 2024, se estima que en los últimos 200 años 1 mil millones de muertes ocurrieron a nivel mundial debido a la TB. Aún así, según estos datos, en 2024 TB los casos en Indonesia se estima que alcanzarán 1,090,000 casos con una tasa de mortalidad de 125,000.

El Ministro del Interior espera que el impulso de este evento pueda ser un desencadenante para todas las partes, especialmente para el gobierno regional, para superar conjuntamente la TB. Preguntó a todas las regiones, especialmente ocho gobiernos provinciales, a saber, Banten, Dki Yakarta, Java Occidental, Java Central, Java Oriental, Sumatra del Norte, South Sulawesi y East Nusa Tenggara (NTT), para maximizar el manejo de TB. Afirmó celebrar una reunión de rutina para monitorear el desarrollo del gobierno regional al tratar el problema.

«Esta es responsabilidad de todos nosotros, el Centro y también de las regiones. Ayudan las damas y los caballeros. [persoalan TBC segera diatasi]Esta es una cuestión de vida «, dijo.

En cuanto al evento, hasta ocho provincias transmitieron su compromiso para acelerar el manejo de la TB. La declaración del compromiso fue leída por el gobernador de Banten Andra Soni, a la que asistió otros jefes regionales.

También estaba presente en el Foro el Ministro Coordinador de Desarrollo Humano y Cultura, Pratikno, Ministro de Salud Budi Gunadi Sadikin, Jefe de Estado Mayor Presidencial Am Putranto, así como Diputado para el Desarrollo Humano, la Cultura y la Secretaría de Empoderamiento Comunitario del Gabinete del Ministerio de Secretaría del Estado (Kementetneg) M. Amperawan.

También estuvo presente el gobernador del sur de Sulawesi Andi Sudirman Sulaiman, el gobernador de Sumatra del Norte, Muhammad Bobby, la afima de la nasución, el vicegobernador del vicegobernador de Yakarta, Rano Karno, el vicegobernador de Java Central, Taj Yasin Maimoen, el vicegobernador de Java Oriental, Emil Elestianto Dardok y el secretario regional de Java West Java, Herman Suryatman. A este evento también asistieron todos los gobiernos regionales en Indonesia virtualmente.