





La oficina del primer ministro de Israel El lunes expresó un profundo arrepentimiento por el trágico accidente en el Hospital Nasser en Gaza. En una publicación sobre X, la oficina dijo: «Israel lamenta profundamente el trágico accidente que ocurrió hoy en el Hospital Nasser en Gaza. Israel valora el trabajo de periodistas, personal médico y todos los civiles».

La declaración se produjo cuando Israel golpeó el Hospital Nasser en el sur de Gaza, matando al menos a 21 personas, incluidos cinco periodistas, médicos y trabajadores de rescate, en un ataque de «doble toque», en medio de la intensificación de las ofensivas israelíes en el enclave sitiado. Entre los periodistas asesinados estaban Mohammad Salama de Al Jazeera, el camarógrafo de Reuters Hussam al-Masri y Mariam Abu Daqqa, un periodista independiente que trabaja para AP en ese momento.

Tareq Abu Azzoum de Al Jazeera, informando desde Deir El-Balah, dijo que el ataque «ha enviado toda el área a un sentido absoluto de caos y pánico … no solo para los transeúntes o las personas que viven en las cercanías del hospital, sino para los propios pacientes, que reciben tratamiento en una de las áreas que deben estar protegidas bajo … ley humanitaria internacional».

El Dr. Ahmed Al-Farra, jefe del departamento de pediatría del Hospital Nasser, describió el ataque Como un «doble toque», diciendo que el primer ataque golpeó el último piso del edificio, seguido minutos después por un segundo proyectil cuando los periodistas y los rescatistas corrieron por una escalera externa.

Al Jazeera condenó el ataque como «una clara intención de enterrar la verdad». El sindicato de periodistas palestinos lo calificó como «una guerra abierta contra los medios libres, con el objetivo de aterrorizar a los periodistas y evitar que cumplan su deber profesional de exponer sus crímenes al mundo».

Francesca Albanese, Relator Especial de la ONU sobre el territorio palestino ocupado, dijo: «Los rescatistas asesinados en la línea de deber. Escenas como este desarrollan cada momento en Gaza, a menudo invisible, en gran medida indocumentado … ruego que los estados: cuánto más debe ser presenciado antes de que actúe para detener esta carnicería.

Los ataques israelíes en Gaza han matado al menos a 61 personas desde el amanecer del lunes, incluidas siete ayuda para buscar. La defensa civil de Gaza dijo que Israel ha destruido 1,000 edificios en Ciudad de Gaza Desde el 6 de agosto, atrapar cientos de escombros, mientras que las rutas de bombardeo y acceso bloqueadas en curso han impedido las operaciones de rescate y ayuda.

El Hospital Al-Awda informó que los disparos israelíes mataron a seis buscadores de ayuda en el centro de Gaza e hirieron a otros 15. El Hospital Al-Shifa dijo que tres palestinos, incluido un niño, fueron asesinados en una huelga separada. Al Jazeera informó que el Ministerio de Salud de Gaza confirmó que más de 2,000 palestinos han sido asesinados y alrededor de 13,500 heridos mientras buscaban ayuda en puntos de distribución o a lo largo de las rutas de Convoy de la ONU y ayuda.

La oficina de la ONU humanitaria, Ocha, advirtió que profundizar la desnutrición entre los niños, diciendo: «Con las condiciones de hambruna ahora confirmadas en la gobernación de Gaza, el hambre y la desnutrición entre los niños se profundizan … sin una nutrición, agua y cuidado adecuadas, su condición empeora más rápidamente». Chris McIntosh, asesor de respuesta humanitaria de Oxfam en Gaza, describió la situación como «verdaderamente un desastre humanitario singular y la peor crisis de la que he sido parte … con diferencia».

Mientras tanto, Presidente de los Estados Unidos Donald Trump predijo que la guerra podría ver un «final concluyente» en dos o tres semanas, agregando: «Tiene que superar porque entre el hambre y todos los otros problemas, peor que el hambre, la muerte, la muerte pura, las personas [are] siendo asesinado «. La cobertura de Al Jazeera ha destacado el creciente costo de civiles y periodistas, subrayando los repetidos ataques específicos contra los medios de comunicación y las instalaciones de atención médica.

